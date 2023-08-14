Домашний натуральный кетчуп– это безопасная альтернатива купированному соусу. Его очень легко приготовить в домашних условиях. Для яркого вкуса кетчуп можно дополнить яблоками и перцем, а также пикантными специями.

Фудблогер Ксения с ником ksy.gapin на своей странице в Instagram поделилась рецептом томатного кетчупа с яблоками.

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг

яблоки – 1,5 кг

красный болгарский перец – 10 шт

чеснок – 3-4 зубчика

острый перец – 0,5-1 кг

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сахар – 400 г

уксус – 1 ст.

гвоздика – 3-4 шт

корица – 2 палочки

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть и почистить овощи и яблоки. После этого смолоть все из-за мясорубки и переложить массу в кастрюлю.

2. Получившуюся массу поставить на огонь, довести до кипения и варить 2 часа.

3. Когда пройдет отведенное время, добавить все необходимые специи: сахар, уксус, гвоздику, корицу и соль. Варить еще 1 час.

4. После этого нужно достать из соуса корицу и гвоздику. Взбить массу блендером до однородного состояния.

5. Получившуюся массу разлить в банки и закатать крышками. Готово!

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