Как приготовить домашний кетчуп из помидоров: лучший рецепт на зиму
Домашний натуральный кетчуп– это безопасная альтернатива купированному соусу. Его очень легко приготовить в домашних условиях. Для яркого вкуса кетчуп можно дополнить яблоками и перцем, а также пикантными специями.
Фудблогер Ксения с ником ksy.gapin на своей странице в Instagram поделилась рецептом томатного кетчупа с яблоками.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг
- яблоки – 1,5 кг
- красный болгарский перец – 10 шт
- чеснок – 3-4 зубчика
- острый перец – 0,5-1 кг
- сахар – 400 г
- уксус – 1 ст.
- гвоздика – 3-4 шт
- корица – 2 палочки
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно промыть и почистить овощи и яблоки. После этого смолоть все из-за мясорубки и переложить массу в кастрюлю.
2. Получившуюся массу поставить на огонь, довести до кипения и варить 2 часа.
3. Когда пройдет отведенное время, добавить все необходимые специи: сахар, уксус, гвоздику, корицу и соль. Варить еще 1 час.
4. После этого нужно достать из соуса корицу и гвоздику. Взбить массу блендером до однородного состояния.
5. Получившуюся массу разлить в банки и закатать крышками. Готово!
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