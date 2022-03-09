Как приготовить домашний лаваш без выпечки на сковороде: рецепт теста на воде

Именно такой лаваш может стать простой альтернативой хлебу. Или основой для многих блюд: рулетов, запеканок, кексов или чебуреков. А приготовить такой лаваш в домашних условиях можно в считанные минуты, достаточно иметь воду и муку.

Рецептом домашнего лаваша на воде поделился популярный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 480 г

кипяток – 100 мл

теплая вода – 200 мл

соль – 1 ч. л.

растительное масло – 20 мл

мука (на подпил)

Способ приготовления:

1. Просеять муку. Добавить к ней соль.

2. Налить кипяток. Замесить тесто лопаткой.

3. Налить оставшуюся воду и растительное масло. Замесить тесто и вымешивать еще 5 минут. Оставить его на 30 минут.

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4. Разделить тесто на 12-14 кусков. Сформировать шарики. Накрыть их полотенцем, чтобы они не заветривались.

5. Присыпать поверхность мукой. Поочередно раскатать каждый шарик в тонкий пласт.

6. На сухую разогретую сковороду выложить лаваш. Через 10-15 секунд перевернуть и жарить также 10-15 секунд. Снова пролистать и жарить 10-15 секунд.

7. Готовый лаваш выложить на влажное полотенце, сбрызнуть его водой и накрыть другим влажным полотенцем.

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