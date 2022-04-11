Как приготовить домашний майонез на молоке: неожиданная идея
Майонез считается не самым полезным и не очень диетическим продуктом. Особенно это касается того, который приобретен в магазине. Поэтому если вы хотите получить вкусную и безопасную заправку к вашим блюдам, но при этом потратить минимум времени и средств на приготовление – следует воспользоваться рецептом на молоке.
Идея приготовления домашнего майонеза на молоке опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
теплое молоко – 100 мл
масло – 200 мл
ласковая горчица – 1,5 ч.л
лимонный сок – 2 ст.л
соль – 1/3 ч.л
сахар – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. В посуду для взбивания влить молоко и масло.
2. Ножи блендера опустить на дно посуды и начинать взбивать, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.
3. В массу добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбить.
Готовый майонез хранить в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5 дней.
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