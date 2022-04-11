Майонез считается не самым полезным и не очень диетическим продуктом. Особенно это касается того, который приобретен в магазине. Поэтому если вы хотите получить вкусную и безопасную заправку к вашим блюдам, но при этом потратить минимум времени и средств на приготовление – следует воспользоваться рецептом на молоке.

Идея приготовления домашнего майонеза на молоке опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

теплое молоко – 100 мл

масло – 200 мл

ласковая горчица – 1,5 ч.л

лимонный сок – 2 ст.л

соль – 1/3 ч.л

сахар – 1 ч.л

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Способ приготовления:

1. В посуду для взбивания влить молоко и масло.

2. Ножи блендера опустить на дно посуды и начинать взбивать, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.

3. В массу добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбить.

Готовый майонез хранить в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5 дней.

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