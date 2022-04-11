Как приготовить домашний майонез на молоке: неожиданная идея

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт вкусного майонеза

Майонез считается не самым полезным и не очень диетическим продуктом. Особенно это касается того, который приобретен в магазине. Поэтому если вы хотите получить вкусную и безопасную заправку к вашим блюдам, но при этом потратить минимум времени и средств на приготовление – следует воспользоваться рецептом на молоке.

Идея приготовления домашнего майонеза на молоке опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Рецепт домашнего майонеза на молоке

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 100 мл

  • масло – 200 мл

  • ласковая горчица – 1,5 ч.л

  • лимонный сок – 2 ст.л

  • соль – 1/3 ч.л

  • сахар – 1 ч.л

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Взбивание молока с маслом

Способ приготовления:

1. В посуду для взбивания влить молоко и масло.

Добавление горчицы и лимона в майонез

2. Ножи блендера опустить на дно посуды и начинать взбивать, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.

Добавление сахара в майонез

3. В массу добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбить.

Готовый домашний майонез на молоке

Готовый майонез хранить в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5 дней.

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