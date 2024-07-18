Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары
Молочный коктейль – это безупречный напиток для жары. Он прохладный и может даже заменить перекус. А для того, чтобы сделать такую вкусность в домашних условиях, вам понадобится всего 4 простых ингредиента.
Идея приготовления домашнего молочного коктейля опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Особенность следующего рецепта в том, что в составе желе.
Ингредиенты:
- желе – 1 пачка
- вода – 100 мл.
- молоко – 600 мл.
- лед по желанию
Способ приготовления:
1. Содержимое пакета готового желе перемешать со 100 мл горячей воды.
2. Нагреть смесь на слабом огне, постоянно помешивая до полного растворения желатина.
3. Охладить приготовленное желе.
4. В емкость для взбивания влить 600 мл. холодного молока и охлажденное желе.
5. Взбивать до увеличения объема массы в 3 раза.
6. Положить в стакан лед.
7. Налить молочный коктейль.
8. По желанию можно украсить кусочками фруктов.
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