Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
9
Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары

Молочный коктейль – это безупречный напиток для жары. Он прохладный и может даже заменить перекус. А для того, чтобы сделать такую вкусность в домашних условиях, вам понадобится всего 4 простых ингредиента.

Видео дня

Идея приготовления домашнего молочного коктейля опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Особенность следующего рецепта в том, что в составе желе.

Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары

Ингредиенты:

  • желе – 1 пачка
  • вода – 100 мл.
  • молоко – 600 мл.
  • лед по желанию

Способ приготовления:

Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары

1. Содержимое пакета готового желе перемешать со 100 мл горячей воды.

2. Нагреть смесь на слабом огне, постоянно помешивая до полного растворения желатина.

Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары

3. Охладить приготовленное желе.

4. В емкость для взбивания влить 600 мл. холодного молока и охлажденное желе.

Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары

5. Взбивать до увеличения объема массы в 3 раза.

6. Положить в стакан лед.

Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары

7. Налить молочный коктейль.

8. По желанию можно украсить кусочками фруктов.

Как приготовить домашний молочный коктейль из желе: идеальный напиток для летней жары

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты