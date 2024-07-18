Молочный коктейль – это безупречный напиток для жары. Он прохладный и может даже заменить перекус. А для того, чтобы сделать такую вкусность в домашних условиях, вам понадобится всего 4 простых ингредиента.

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Идея приготовления домашнего молочного коктейля опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Особенность следующего рецепта в том, что в составе желе.

Ингредиенты:

желе – 1 пачка

вода – 100 мл.

молоко – 600 мл.

лед по желанию

Способ приготовления:

1. Содержимое пакета готового желе перемешать со 100 мл горячей воды.

2. Нагреть смесь на слабом огне, постоянно помешивая до полного растворения желатина.

3. Охладить приготовленное желе.

4. В емкость для взбивания влить 600 мл. холодного молока и охлажденное желе.

5. Взбивать до увеличения объема массы в 3 раза.

6. Положить в стакан лед.

7. Налить молочный коктейль.

8. По желанию можно украсить кусочками фруктов.

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