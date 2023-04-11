Как приготовить домашний рассольник: очень сытный рецепт с перловкой
Рассольник – вкусное первое блюдо, которое в каждой семье его готовят по-своему, как и борщ: делают с мясом или без, добавляют рис, перловку, пшено, фасоль и соленые огурцы. В результате весь набор ингредиентов делает рассольник густым, наваристым, ароматным и очень сытным.
ФудблогеркОксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом наваристого рассольника с перловкой и мясом.
Ингредиенты:
- мясо на кости
- вода – 3 л
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- квашеные огурцы – 200 г
- томатная паста – 1 ст. л.
- рассол из огурцов – 100 мл
- картофель – 2-3 шт
- перловка – 100 г
Способ приготовления:
1. Отварить перловку в подсоленной воде до готовности.
2. Отдельно залить мясо водой и поставить варить бульон. Варить около 1 часа, постоянно снимая пену.
3. Нарезать лук и морковь. Поджарить до золотистости.
4. Порезать и добавить к овощам огурцы, томатную пасту, рассол из огурцов и тушить 5-7 минут.
5. Когда бульон сварится, достать мясо и нарезать его на куски.
6. Порезать и добавить в бульон картофель, добавить также мясо, зажарку и отварную перловку. Перемешать и варить 10 минут.
7. Добавить соль и зелень. Выключить огонь и можно снимать блюдо с плиты.
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