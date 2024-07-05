Мятный джем – это отличная заготовка на зиму, которая должна быть на каждой кухне. Сделать варенье следует именно сейчас, потому что зелень свежая и ароматная. В период авитаминоза такой продукт станет отличным противовирусным средством, а также он очень вкусный.

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Идея приготовления домашнего мятного джема опубликована на странице фудблогера Алины Бойко (alina boiko 2) в Instgaram. Идеально есть в прикуске с чаем.

Способ приготовления мятного джема (из двойной порции выходит три банка по 0,5 л.):

1. К 400 г мяты прибавить 200 г лимона и 1 л воды.

2. Поставить вариться на 20 минут.

3. Оставить в прохладном месте в день.

4. Отцедить отвар.

5. Мяту и лимон выкинуть.

6. К отвару добавить 600 г сахара.

7. Для цвета добавить зеленый краситель.

8. Поставить варить на 15 минут.

9. Добавить 2 пачки агар-агара (по 8 грамм).

10. Варить еще 2 минуты и закрутить.

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