Как приготовить джем из мяты: отлично хранится на зиму
Мятный джем – это отличная заготовка на зиму, которая должна быть на каждой кухне. Сделать варенье следует именно сейчас, потому что зелень свежая и ароматная. В период авитаминоза такой продукт станет отличным противовирусным средством, а также он очень вкусный.
Идея приготовления домашнего мятного джема опубликована на странице фудблогера Алины Бойко (alina boiko 2) в Instgaram. Идеально есть в прикуске с чаем.
Способ приготовления мятного джема (из двойной порции выходит три банка по 0,5 л.):
1. К 400 г мяты прибавить 200 г лимона и 1 л воды.
2. Поставить вариться на 20 минут.
3. Оставить в прохладном месте в день.
4. Отцедить отвар.
5. Мяту и лимон выкинуть.
6. К отвару добавить 600 г сахара.
7. Для цвета добавить зеленый краситель.
8. Поставить варить на 15 минут.
9. Добавить 2 пачки агар-агара (по 8 грамм).
10. Варить еще 2 минуты и закрутить.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: