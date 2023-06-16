Если вы не хотите возиться с выпеканием торта – приготовьте его на сковороде. Для этого вам нужно сделать обычные блины. А потом соединить их с кремом, который по вкусу очень напоминает мороженое.

Идея приготовления шоколадного торта со вкусом мороженого на сковороде опубликована на странице фудблогера Русланы с ником ruslanagurtovaya в Instagram. Сверху можно добавить сезонную клубнику.

Ингредиенты:

яйцо 1 шт. + белок

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кефир 1% 200 мл

мука любая

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

заменитель сахара

какао – 9 г

1 ч.л. кофе (по желанию)

Ингредиенты для крема:

молоко 1.8% – 250 мл

какао – 9 г

крахмал кукурузный – 7 г

заменитель сахара

Способ приготовления:

1. Для теста все смешать до однородности.

2. Выкладывать по 3,5 ст.л. теста.

3. Жарить на огне чуть ниже среднего.

4. Для крема венчиком в сотейнике соединить ингредиенты, варить пол минуты после закипания/загустения.

5. Охладить.

6. Собрать торт, чередуя коржи с кремом. По желанию украсить ягодами.

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