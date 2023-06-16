Как приготовить элементарный торт на сковородке: со вкусом мороженого и клубники
Если вы не хотите возиться с выпеканием торта – приготовьте его на сковороде. Для этого вам нужно сделать обычные блины. А потом соединить их с кремом, который по вкусу очень напоминает мороженое.
Идея приготовления шоколадного торта со вкусом мороженого на сковороде опубликована на странице фудблогера Русланы с ником ruslanagurtovaya в Instagram. Сверху можно добавить сезонную клубнику.
Ингредиенты:
- яйцо 1 шт. + белок
- кефир 1% 200 мл
- мука любая
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- заменитель сахара
- какао – 9 г
- 1 ч.л. кофе (по желанию)
Ингредиенты для крема:
- молоко 1.8% – 250 мл
- какао – 9 г
- крахмал кукурузный – 7 г
- заменитель сахара
Способ приготовления:
1. Для теста все смешать до однородности.
2. Выкладывать по 3,5 ст.л. теста.
3. Жарить на огне чуть ниже среднего.
4. Для крема венчиком в сотейнике соединить ингредиенты, варить пол минуты после закипания/загустения.
5. Охладить.
6. Собрать торт, чередуя коржи с кремом. По желанию украсить ягодами.
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