Как приготовить "Ежики" из фарша и риса: вариант сытного блюда для всей семьи
Это блюдо идеально подойдет для случаев, когда нужно накормить большую семью. Тефтели не только очень сытные и полезные, но и бюджетные. Особенно, если добавлять все домашние продукты.
Идея приготовления сытных мясных ежей с рисом опубликована на странице instacookroom в Instagram.
Ингредиенты:
перец – 1 шт
лук – 1/2 шт
помидоры – 1-3 шт
перетертые томаты – 500 мл
вода 100 мл
соль, перец – по вкусу
орегано
зелень свежая – пучок
фарш говяжий – 400 г
яйца – 1 шт
лук – 1/2 шт
картофель – 1 шт
рис басмати – 150 г
Способ приготовления:
1. Сделать фарш: лук, картофель, половину зелени измельчить в блендере.
2. Соединить фарш с яйцом, солью и ореганом.
3. Рис замочить в кипятке на 20 минут, отставить фарш.
4. Сделать овощной соус: 1/2 луковицы, перец и томаты порезать кубиками и жарить поочередно: лук, затем добавить перец и после этого томаты.
5. Подсолить, поперчить, добавить пасту, разогреть, налить воду и тушить соус 7-10 минут.
6. В это время сформировать тефтели 7-8 штук, обвалять в рисе и выложить в соус. После этого их не мешать и не поливать соусом.
7. Накрыть крышкой, тушить на среднем огне 35-40 минут.
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