Это блюдо идеально подойдет для случаев, когда нужно накормить большую семью. Тефтели не только очень сытные и полезные, но и бюджетные. Особенно, если добавлять все домашние продукты.

Идея приготовления сытных мясных ежей с рисом опубликована на странице instacookroom в Instagram.

Ингредиенты:

перец – 1 шт

лук – 1/2 шт

помидоры – 1-3 шт

перетертые томаты – 500 мл

вода 100 мл

соль, перец – по вкусу

орегано

зелень свежая – пучок

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фарш говяжий – 400 г

яйца – 1 шт

лук – 1/2 шт

картофель – 1 шт

рис басмати – 150 г

Способ приготовления:

1. Сделать фарш: лук, картофель, половину зелени измельчить в блендере.

2. Соединить фарш с яйцом, солью и ореганом.

3. Рис замочить в кипятке на 20 минут, отставить фарш.

4. Сделать овощной соус: 1/2 луковицы, перец и томаты порезать кубиками и жарить поочередно: лук, затем добавить перец и после этого томаты.

5. Подсолить, поперчить, добавить пасту, разогреть, налить воду и тушить соус 7-10 минут.

6. В это время сформировать тефтели 7-8 штук, обвалять в рисе и выложить в соус. После этого их не мешать и не поливать соусом.

7. Накрыть крышкой, тушить на среднем огне 35-40 минут.

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