Как приготовить "Ежики" из фарша и риса: вариант сытного блюда для всей семьи

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Как приготовить 'Ежики' из фарша и риса: вариант сытного блюда для всей семьи

Это блюдо идеально подойдет для случаев, когда нужно накормить большую семью. Тефтели не только очень сытные и полезные, но и бюджетные. Особенно, если добавлять все домашние продукты.

Идея приготовления сытных мясных ежей с рисом опубликована на странице instacookroom в Instagram.

Как приготовить сытные тефтели из риса и мяса

Ингредиенты:

  • перец – 1 шт

  • лук – 1/2 шт

  • помидоры – 1-3 шт

  • перетертые томаты – 500 мл

  • вода 100 мл

  • соль, перец – по вкусу

  • орегано

  • зелень свежая – пучок

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  • фарш говяжий – 400 г

  • яйца – 1 шт

  • лук – 1/2 шт

  • картофель – 1 шт

  • рис басмати – 150 г

Нарезка овощей для блюда

Способ приготовления:

1. Сделать фарш: лук, картофель, половину зелени измельчить в блендере.

2. Соединить фарш с яйцом, солью и ореганом.

3. Рис замочить в кипятке на 20 минут, отставить фарш.

Приготовление соуса для блюда

4. Сделать овощной соус: 1/2 луковицы, перец и томаты порезать кубиками и жарить поочередно: лук, затем добавить перец и после этого томаты.

Обжаривание овощей для блюда

5. Подсолить, поперчить, добавить пасту, разогреть, налить воду и тушить соус 7-10 минут.

Запаривание риса для блюда

6. В это время сформировать тефтели 7-8 штук, обвалять в рисе и выложить в соус. После этого их не мешать и не поливать соусом.

Формирование тефтелей из фарша

7. Накрыть крышкой, тушить на среднем огне 35-40 минут.

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