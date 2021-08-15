Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо на обед, но у вас нет времени, – лучшим вариантом станет бризоль с фаршем и соусом. Блюдо элементарно готовится и весь процесс займет у вас не больше 20 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного мясного блюда – бризоль, которое подойдет как для обычного так и праздничного обеда и ужина.

Ингредиенты:

Яйца – 8 шт.

Мука – 2 ст. л.

Фарш мясной – 400 г

Твердый сыр – 200 г

Помидоры – 3 шт.

Маринованные огурцы – 30 г

Болгарский перец – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Кетчуп – 1 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Зелень – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте хорошо яйца с солью. В фарш добавьте 1 зубчик чеснока, перец, соль и тщательно перемешайте. Натрите сыр на крупной терке. Огурцы нарежьте соломкой, перец кольцами и полукольцами помидоры. Помойте и измельчите зелень. Натрите 1 зубчик чеснока и смешайте с майонезом. Сделайте из фарша шарики, выложите их на присыпанную мукой доску, сверху накройте пищевой пленкой и хорошо "пройдитесь" скалкой, чтобы получись тонкая лепешка. На разогретую сковороду вылейте немного яичной смеси, когда она схватится – выложите мясную лепешку, выпекайте до готовности. После – смажьте майонезом с чесноком, выложите овощи, присыпьте сыром и зеленью. Сверните в рулет – и получается вкуснейший бризоль.

Есть блюдо можно горячим и холодным, от этого его вкус никак не поменяется.

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