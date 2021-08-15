Как приготовить французский бризоль – самый быстрый и простой способ

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,0 т.
Как приготовить бризоль

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо на обед, но у вас нет времени, – лучшим вариантом станет бризоль с фаршем и соусом. Блюдо элементарно готовится и весь процесс займет у вас не больше 20 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного мясного блюда – бризоль, которое подойдет как для обычного так и праздничного обеда и ужина.

Ингредиенты:

  • Яйца – 8 шт.

  • Мука – 2 ст. л.

  • Фарш мясной – 400 г

  • Твердый сыр – 200 г

  • Помидоры – 3 шт.

  • Маринованные огурцы – 30 г

  • Болгарский перец – 1 шт.

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Кетчуп – 1 ст. л.

  • Майонез – 1 ст. л.

  • Зелень – 1 пучок

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте хорошо яйца с

    солью.

  2. В фарш добавьте 1 зубчик чеснока, перец, соль и тщательно перемешайте.

  3. Натрите сыр на крупной терке.

  4. Огурцы нарежьте соломкой, перец кольцами и полукольцами помидоры.

  5. Помойте и измельчите зелень.

  6. Натрите 1 зубчик чеснока и смешайте с майонезом.

  7. Сделайте из фарша шарики, выложите их на присыпанную мукой доску, сверху накройте пищевой пленкой и хорошо "пройдитесь" скалкой, чтобы получись тонкая лепешка.

  8. На разогретую сковороду вылейте немного яичной смеси, когда она схватится – выложите мясную лепешку, выпекайте до готовности.

  9. После – смажьте майонезом с чесноком, выложите овощи, присыпьте сыром и зеленью.

  10. Сверните в рулет – и получается вкуснейший бризоль.

Есть блюдо можно горячим и холодным, от этого его вкус никак не поменяется.

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