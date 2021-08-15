Как приготовить французский бризоль – самый быстрый и простой способ
Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо на обед, но у вас нет времени, – лучшим вариантом станет бризоль с фаршем и соусом. Блюдо элементарно готовится и весь процесс займет у вас не больше 20 минут.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного мясного блюда – бризоль, которое подойдет как для обычного так и праздничного обеда и ужина.
Ингредиенты:
Яйца – 8 шт.
Мука – 2 ст. л.
Фарш мясной – 400 г
Твердый сыр – 200 г
Помидоры – 3 шт.
Маринованные огурцы – 30 г
Болгарский перец – 1 шт.
Чеснок – 2 зуб.
Кетчуп – 1 ст. л.
Майонез – 1 ст. л.
Зелень – 1 пучок
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте хорошо яйца с
солью.
В фарш добавьте 1 зубчик чеснока, перец, соль и тщательно перемешайте.
Натрите сыр на крупной терке.
Огурцы нарежьте соломкой, перец кольцами и полукольцами помидоры.
Помойте и измельчите зелень.
Натрите 1 зубчик чеснока и смешайте с майонезом.
Сделайте из фарша шарики, выложите их на присыпанную мукой доску, сверху накройте пищевой пленкой и хорошо "пройдитесь" скалкой, чтобы получись тонкая лепешка.
На разогретую сковороду вылейте немного яичной смеси, когда она схватится – выложите мясную лепешку, выпекайте до готовности.
После – смажьте майонезом с чесноком, выложите овощи, присыпьте сыром и зеленью.
Сверните в рулет – и получается вкуснейший бризоль.
Есть блюдо можно горячим и холодным, от этого его вкус никак не поменяется.
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