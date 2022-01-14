Как приготовить гречку, которая понравится всем: рецепт каши по-новому
Гречка имеет довольно много преимуществ и выступает очень вкусным гарниром. Если обычная вареная крупа уже очень вам приелась и надоела, то ее с легкостью можно приготовить по-новому.
Гречка по-купечески – это давно известный всем рецепт. Блюдо отлично спасает ситуацию, когда нужно быстро и вкусно приготовить что-нибудь на обед или ужин. Небанальное и одновременно необычное сочетание фарша и гречневой крупы делает блюдо по-настоящему особенным и вкусным – понравится всем без исключения.
Рецептом гречки по-купечески поделилась фудблогер inssstabella. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
гречневая крупа
фарш – 500 г
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
помидоры – 2 шт
томатная паста – 1 ч. л.
соль, перец, хмели-сунели, паприка
сливочное и растительное масло
Способ приготовления:
1. Обжарить фарш с луком и морковью.
2. Добавить томатную пасту, очищенные помидоры и специи.
3. Промыть и добавить гречку. Обжаривать несколько минут.
4. Залить крутым кипятком, закрыть крышкой и готовить до готовности – примерно 10-15 минут.
В конце за желанием можно добавить зелень и чеснок.
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