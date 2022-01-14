Как приготовить гречку, которая понравится всем: рецепт каши по-новому

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
6,4 т.
Как приготовить гречку, которая понравится всем: рецепт каши по-новому

Гречка имеет довольно много преимуществ и выступает очень вкусным гарниром. Если обычная вареная крупа уже очень вам приелась и надоела, то ее с легкостью можно приготовить по-новому.

Гречка по-купечески – это давно известный всем рецепт. Блюдо отлично спасает ситуацию, когда нужно быстро и вкусно приготовить что-нибудь на обед или ужин. Небанальное и одновременно необычное сочетание фарша и гречневой крупы делает блюдо по-настоящему особенным и вкусным – понравится всем без исключения.

Рецептом гречки по-купечески поделилась фудблогер inssstabella. Опубликовано в Instagram.

Гречка по-купечески
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Ингредиенты:

  • гречневая крупа

  • фарш – 500 г

  • морковь – 1 шт

  • лук – 1 шт

  • помидоры – 2 шт

  • томатная паста – 1 ч. л.

  • соль, перец, хмели-сунели, паприка

  • сливочное и растительное масло

Гречка для блюда

Способ приготовления:

1. Обжарить фарш с луком и морковью.

2. Добавить томатную пасту, очищенные помидоры и специи.

Фарш для блюда

3. Промыть и добавить гречку. Обжаривать несколько минут.

4. Залить крутым кипятком, закрыть крышкой и готовить до готовности – примерно 10-15 минут.

Процесс приготовления

В конце за желанием можно добавить зелень и чеснок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить гречку под шубой.

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