Как приготовить гречку, которая понравится всем: рецепт каши по-новому

Гречка имеет довольно много преимуществ и выступает очень вкусным гарниром. Если обычная вареная крупа уже очень вам приелась и надоела, то ее с легкостью можно приготовить по-новому.

Гречка по-купечески – это давно известный всем рецепт. Блюдо отлично спасает ситуацию, когда нужно быстро и вкусно приготовить что-нибудь на обед или ужин. Небанальное и одновременно необычное сочетание фарша и гречневой крупы делает блюдо по-настоящему особенным и вкусным – понравится всем без исключения.

Рецептом гречки по-купечески поделилась фудблогер inssstabella. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

гречневая крупа

фарш – 500 г

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

помидоры – 2 шт

томатная паста – 1 ч. л.

соль, перец, хмели-сунели, паприка

сливочное и растительное масло

Способ приготовления:

1. Обжарить фарш с луком и морковью.

2. Добавить томатную пасту, очищенные помидоры и специи.

3. Промыть и добавить гречку. Обжаривать несколько минут.

4. Залить крутым кипятком, закрыть крышкой и готовить до готовности – примерно 10-15 минут.

В конце за желанием можно добавить зелень и чеснок.

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