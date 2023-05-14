Гречка – это универсальная крупа, которую можно готовить по-разному. Особенно вкусно она сочетается с мясом, грибами и овощами. Приготовив кашу таким образом, никаких гарниров не понадобится, а накормленной будет вся семья.

Фудблогер, диетолог Алекс Миль (life__reverse) на своей странице в Instagram поделился рецептом сытной гречки по-царски с мясом, овощами и томатным соусом.

Ингредиенты:

мясо – 500 г

сухая гречка – 200 г

морковь – 220 г

лук – 220 г

Видео дня

масло растительное – 20 мл

чеснок – 5-6 зубчиков

томатный сок\соус – 300-400 мл

сахар – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

перец – 1 ч. л.

лавровые листья – 3-4 шт

вода – 300 мл

Способ приготовления:

1. Сначала порезать мясо средними кусками и обжарить в кастрюле с обеих сторон до золотистости.

2. Измельчить лук и добавить к мясу, готовить 3 минуты.

3. Натереть морковь на терке, добавить в кастрюлю и готовить 4 минуты.

4. Добавить гречку, стакан воды, томатный сок, специи, сахар и выжать через пресс чеснок.

5. Перемешать и положить сверху лавровые листья. Накрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом огне 25-30 минут. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: