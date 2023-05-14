Как приготовить гречку по-царски: очень вкусное блюдо для всей семьи
Гречка – это универсальная крупа, которую можно готовить по-разному. Особенно вкусно она сочетается с мясом, грибами и овощами. Приготовив кашу таким образом, никаких гарниров не понадобится, а накормленной будет вся семья.
Фудблогер, диетолог Алекс Миль (life__reverse) на своей странице в Instagram поделился рецептом сытной гречки по-царски с мясом, овощами и томатным соусом.
Ингредиенты:
- мясо – 500 г
- сухая гречка – 200 г
- морковь – 220 г
- лук – 220 г
- масло растительное – 20 мл
- чеснок – 5-6 зубчиков
- томатный сок\соус – 300-400 мл
- сахар – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1 ч. л.
- лавровые листья – 3-4 шт
- вода – 300 мл
Способ приготовления:
1. Сначала порезать мясо средними кусками и обжарить в кастрюле с обеих сторон до золотистости.
2. Измельчить лук и добавить к мясу, готовить 3 минуты.
3. Натереть морковь на терке, добавить в кастрюлю и готовить 4 минуты.
4. Добавить гречку, стакан воды, томатный сок, специи, сахар и выжать через пресс чеснок.
5. Перемешать и положить сверху лавровые листья. Накрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом огне 25-30 минут. Готово!
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