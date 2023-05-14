Как приготовить гречку по-царски: очень вкусное блюдо для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить гречку по-царски: очень вкусное блюдо для всей семьи

Гречка – это универсальная крупа, которую можно готовить по-разному. Особенно вкусно она сочетается с мясом, грибами и овощами. Приготовив кашу таким образом, никаких гарниров не понадобится, а накормленной будет вся семья.

Фудблогер, диетолог Алекс Миль (life__reverse) на своей странице в Instagram поделился рецептом сытной гречки по-царски с мясом, овощами и томатным соусом.

Рецепт гречки по-царски

Ингредиенты:

  • мясо – 500 г
  • сухая гречка – 200 г
  • морковь – 220 г
  • лук – 220 г
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  • масло растительное – 20 мл
  • чеснок – 5-6 зубчиков
  • томатный сок\соус – 300-400 мл
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • перец – 1 ч. л.
  • лавровые листья – 3-4 шт
  • вода – 300 мл

Способ приготовления:

1. Сначала порезать мясо средними кусками и обжарить в кастрюле с обеих сторон до золотистости.

Гречка с мясом

2. Измельчить лук и добавить к мясу, готовить 3 минуты.

3. Натереть морковь на терке, добавить в кастрюлю и готовить 4 минуты.

Овощи для приготовления

4. Добавить гречку, стакан воды, томатный сок, специи, сахар и выжать через пресс чеснок.

Как вкусно приготовить гречку

5. Перемешать и положить сверху лавровые листья. Накрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом огне 25-30 минут. Готово!

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