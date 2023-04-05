Грузинька паска готовится на дрожжевом тесте с молоком. Сюда обязательно нужно добавить куркуму и цедру апельсина для пикантности. А также, небольшое количество алкоголя для аромата и пористой текстуры.

Идея приготовления вкусной грузинской паски опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram.

Ингредиенты для опары:

250 мл молока

50 г сахара

30 г прессованных дрожжей

200 г муки

Способ приготовления опары:

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1.Дрожжи растворить с сахаром в тёплом молоке.

2. Добавить муку.

3. Оставить опару активироваться в теплом месте на 10-20 минут.

Ингредиенты для сдобы:

250 г сахара

125 мл сметаны (жирность 20% минимум)

3 желтка

2 яйца

125 г сливочного масла (растопленного)

100 мл масла

0.25 ч/л куркумы

цедра 1 апельсина

2 ст.л. крепкого алкоголя

Способ приготовления сдобы:

Все компоненты перемешать до однородности.

Способ приготовления теста:

1. К сдобе добавить опару. Перемешать до однородности.

2. Добавить 650 г муки (иногда может пойти немного меньше, иногда немного больше).

3. Оставить тесто подходить в теплом месте примерно на 2 часа.

4. Сухофрукты залить на несколько секунд кипятком. Слить воду, просушить бумажными полотенцами.

5. Добавить муку, перемешать (200 г сухофруктов, 1 ст.л муки).

6. Когда тесто пробродит 2 часа – добавляем в него сухофрукты.

7. Выход: 3 формы по 13 см в диаметре, 1 форма 11 см в диаметре.

8. Под пищевой пленкой оставляем подходить в теплом месте час.

9. Смазываем верх пасочек по желанию

10. Выпекаем при температуре 170 градусов, режим верх-низ без конвекции, примерно 60 минут.

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