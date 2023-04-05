Как приготовить грузинскую паску: секреты пышного и ароматного теста
Грузинька паска готовится на дрожжевом тесте с молоком. Сюда обязательно нужно добавить куркуму и цедру апельсина для пикантности. А также, небольшое количество алкоголя для аромата и пористой текстуры.
Идея приготовления вкусной грузинской паски опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- 250 мл молока
- 50 г сахара
- 30 г прессованных дрожжей
- 200 г муки
Способ приготовления опары:
1.Дрожжи растворить с сахаром в тёплом молоке.
2. Добавить муку.
3. Оставить опару активироваться в теплом месте на 10-20 минут.
Ингредиенты для сдобы:
- 250 г сахара
- 125 мл сметаны (жирность 20% минимум)
- 3 желтка
- 2 яйца
- 125 г сливочного масла (растопленного)
- 100 мл масла
- 0.25 ч/л куркумы
- цедра 1 апельсина
- 2 ст.л. крепкого алкоголя
Способ приготовления сдобы:
Все компоненты перемешать до однородности.
Способ приготовления теста:
1. К сдобе добавить опару. Перемешать до однородности.
2. Добавить 650 г муки (иногда может пойти немного меньше, иногда немного больше).
3. Оставить тесто подходить в теплом месте примерно на 2 часа.
4. Сухофрукты залить на несколько секунд кипятком. Слить воду, просушить бумажными полотенцами.
5. Добавить муку, перемешать (200 г сухофруктов, 1 ст.л муки).
6. Когда тесто пробродит 2 часа – добавляем в него сухофрукты.
7. Выход: 3 формы по 13 см в диаметре, 1 форма 11 см в диаметре.
8. Под пищевой пленкой оставляем подходить в теплом месте час.
9. Смазываем верх пасочек по желанию
10. Выпекаем при температуре 170 градусов, режим верх-низ без конвекции, примерно 60 минут.
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