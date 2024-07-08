Малиновый джем – это идеальная заготовка на зиму. Такую консервацию очень полезно употреблять в период авитаминоза, очень вкусно в прикуску с ароматным травяным чаем. Кроме ягод в такой джем можно добавить также кусочки яблок.

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Идея приготовления малиново-яблочного джема на зиму опубликована на странице фудблогера Кристины Козак (kozakhristina99 ) в Instagram. Вы очень быстро избавитесь от косточек.

Ингредиенты:

яблоки – 2 кг.

малина – 1 л

сахар – 1 кг.

вода – 70 г

Способ приготовления:

1. Почистить и порезать яблоки дольками, так как на яблочный пирог.

2. Засыпать сахаром.

3. Вылить воду в кастрюлю.

4. Малину перетереть через сито от косточек.

5. Добавить в яблоки и тушить все постоянно помешивая, чтобы не пригорало и долить воды, если нужно.

6. Варить примерно 20 минут, выключить, через некоторое время снова провариваем.

7. Яблоки должны развариться.

8. В конце сбить все в варенье.

9. Простерилизовать банки в духовке при температуре 100 градусов примерно 10 минут, крышки тоже.

10. Закатать в банки готовое варенье.

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