Как приготовить густой малиновый джем без косточек: для начинок и просто на бутерброды
Малиновый джем – это идеальная заготовка на зиму. Такую консервацию очень полезно употреблять в период авитаминоза, очень вкусно в прикуску с ароматным травяным чаем. Кроме ягод в такой джем можно добавить также кусочки яблок.
Идея приготовления малиново-яблочного джема на зиму опубликована на странице фудблогера Кристины Козак (kozakhristina99 ) в Instagram. Вы очень быстро избавитесь от косточек.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 кг.
- малина – 1 л
- сахар – 1 кг.
- вода – 70 г
Способ приготовления:
1. Почистить и порезать яблоки дольками, так как на яблочный пирог.
2. Засыпать сахаром.
3. Вылить воду в кастрюлю.
4. Малину перетереть через сито от косточек.
5. Добавить в яблоки и тушить все постоянно помешивая, чтобы не пригорало и долить воды, если нужно.
6. Варить примерно 20 минут, выключить, через некоторое время снова провариваем.
7. Яблоки должны развариться.
8. В конце сбить все в варенье.
9. Простерилизовать банки в духовке при температуре 100 градусов примерно 10 минут, крышки тоже.
10. Закатать в банки готовое варенье.
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