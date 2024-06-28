Как приготовить густой вишневый джем без косточек: для пирогов, блинчиков и других десертов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить густой вишневый джем без косточек: для пирогов, блинчиков и других десертов

Густой вишневый джем обязательно нужно заготовить на зиму. Такой ягодный десерт станет отличной начинкой для разнообразной выпечки или блинов. А для того, чтобы консистенция была идеальной – нужно правильно добавить сахар.

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Идея приготовления вишневого джема на зиму опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Понадобится всего 2 ингредиента.

Как приготовить густой вишневый джем без косточек: для пирогов, блинчиков и других десертов

Ингредиенты:

  • вишни без косточки – 1 кг.
  • сахар – 4 стакана (стакан по 200 г)

Способ приготовления:

Как приготовить густой вишневый джем без косточек: для пирогов, блинчиков и других десертов

1. Важно добавлять сахар к вишням в 4 этапа. К примеру, если у вас 2 кг вишен, вам нужно 8 стаканов сахара.

2. Два стакана сахара высыпать к вишням.

Как приготовить густой вишневый джем без косточек: для пирогов, блинчиков и других десертов

3. Перемешать и ждать, чтобы ягоды закипели.

4. После этого проварить на большом огне, чтобы кипение было интенсивным 5 минут.

Как приготовить густой вишневый джем без косточек: для пирогов, блинчиков и других десертов

5. Снова добавить 2 стакана сахара.

6. Прокипятить 5 минут и так по аналогии еще 2 раза.

Как приготовить густой вишневый джем без косточек: для пирогов, блинчиков и других десертов

7. После последнего кипения разлить по баночкам.

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