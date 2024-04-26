Хачапури готовят просто в виде круглого пирога или в виде лодочки. Во втором варианте неизменным дополнением к основанию теста является сырой желток внутри. Но нужно выпекать изделие так, чтобы яйцо не растекалось.

Идея приготовления идеального хачапури в духовке опубликована на странице диетолога Евгении Кукурузкиной (e.kukuruzkina) в Instagram. Тесто готовится на йогурте.

Ингредиенты:

творог 5% – 100 г

яйца – 2 шт.

йогурт натуральный – 1 стакан

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мука пшеничная – 40 г

творог – 20-30 г

соль, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог, мука, белок 1 яйца, соль, специи смешать до однородной массы.

2. Сформировать лодочку.

3. Края лодочки смазать желтком и отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

4. Вытащить.

5. Смазать челнок йогуртом, посыпать сыром.

6. Взбить яйцо, посыпать специями и зеленью.

7. Поместите в духовку на 10 минут.

8. Ориентироваться на готовность яйца и духовку.

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