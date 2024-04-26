Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией
Хачапури готовят просто в виде круглого пирога или в виде лодочки. Во втором варианте неизменным дополнением к основанию теста является сырой желток внутри. Но нужно выпекать изделие так, чтобы яйцо не растекалось.
Идея приготовления идеального хачапури в духовке опубликована на странице диетолога Евгении Кукурузкиной (e.kukuruzkina) в Instagram. Тесто готовится на йогурте.
Ингредиенты:
- творог 5% – 100 г
- яйца – 2 шт.
- йогурт натуральный – 1 стакан
- мука пшеничная – 40 г
- творог – 20-30 г
- соль, специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог, мука, белок 1 яйца, соль, специи смешать до однородной массы.
2. Сформировать лодочку.
3. Края лодочки смазать желтком и отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
4. Вытащить.
5. Смазать челнок йогуртом, посыпать сыром.
6. Взбить яйцо, посыпать специями и зеленью.
7. Поместите в духовку на 10 минут.
8. Ориентироваться на готовность яйца и духовку.
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