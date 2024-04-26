Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией

Хачапури готовят просто в виде круглого пирога или в виде лодочки. Во втором варианте неизменным дополнением к основанию теста является сырой желток внутри. Но нужно выпекать изделие так, чтобы яйцо не растекалось.

Идея приготовления идеального хачапури в духовке опубликована на странице диетолога Евгении Кукурузкиной (e.kukuruzkina) в Instagram. Тесто готовится на йогурте.

Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией

Ингредиенты:

  • творог 5% – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • йогурт натуральный – 1 стакан
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  • мука пшеничная – 40 г
  • творог – 20-30 г
  • соль, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией

1. Творог, мука, белок 1 яйца, соль, специи смешать до однородной массы.

2. Сформировать лодочку.

Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией

3. Края лодочки смазать желтком и отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

4. Вытащить.

Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией

5. Смазать челнок йогуртом, посыпать сыром.

6. Взбить яйцо, посыпать специями и зеленью.

Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией

7. Поместите в духовку на 10 минут.

8. Ориентироваться на готовность яйца и духовку.

Как приготовить хачапури с сырым желтком, чтобы он не растекался: делимся технологией

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