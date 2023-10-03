Если быстро нужно сделать сытный обед – хачапури будет идеальным вариантом. Для такого блюда вам даже не понадобится духовка, ведь блюдо можно приготовить на сковородке. Тесто получается очень пышным и нежным.

Идея приготовления ленивого хачапури опубликована на странице фудблогера Виталия с ником gotuemo_vdoma_ в Instagram. Очень вкусно, если добавить много зелени.

Ингредиенты:

2 яйца

молоко – 50 мл

кисломолочный творог – 50 г

твердый сыр (несколько видов) – 100 г.

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зелень

щепотка соли

сливочное масло – 20 г.

2 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Выбиваем яйца в миску.

2. Добавляем молоко.

2. Натираем твердый сыр.

3. Кисломолочный сыр можно перетереть через сито, чтобы вкус был более нежным.

4. Измельчить зелень.

5. Хорошо перемешать.

6. Жарить на сливочном масле.

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