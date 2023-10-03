Как приготовить хачапури с сыром на сковороде: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить хачапури с сыром на сковороде: идеальное блюдо для обеда

Если быстро нужно сделать сытный обед – хачапури будет идеальным вариантом. Для такого блюда вам даже не понадобится духовка, ведь блюдо можно приготовить на сковородке. Тесто получается очень пышным и нежным.

Идея приготовления ленивого хачапури опубликована на странице фудблогера Виталия с ником gotuemo_vdoma_ в Instagram. Очень вкусно, если добавить много зелени.

Как приготовить хачапури с сыром на сковороде: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • молоко – 50 мл
  • кисломолочный творог – 50 г
  • твердый сыр (несколько видов) – 100 г.
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  • зелень
  • щепотка соли
  • сливочное масло – 20 г.
  • 2 ст.л. муки

Способ приготовления:

Как приготовить хачапури с сыром на сковороде: идеальное блюдо для обеда

1. Выбиваем яйца в миску.

2. Добавляем молоко.

Как приготовить хачапури с сыром на сковороде: идеальное блюдо для обеда

2. Натираем твердый сыр.

Как приготовить хачапури с сыром на сковороде: идеальное блюдо для обеда

3. Кисломолочный сыр можно перетереть через сито, чтобы вкус был более нежным.

4. Измельчить зелень.

Как приготовить хачапури с сыром на сковороде: идеальное блюдо для обеда

5. Хорошо перемешать.

Как приготовить хачапури с сыром на сковороде: идеальное блюдо для обеда

6. Жарить на сливочном масле.

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