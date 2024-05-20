Вкусные куриные крылышки можно приготовить прямо на сковороде. Духовка вам даже не пригодится. Главное – правильно замариновать мясо и сделать вкусный соус для аппетитной корочки.

Идея приготовления золотистых куриных крылышек на сковороде опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Очень вкусно со свежим весенним салатом.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

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соль и черный перец.

паприка – 1 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло

растительное масло

соевый соус – 3 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

кетчуп – 3 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

сoca-сola – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Крылья промыть и просушить.

2. Разрезать их на 3 части (наименьшую часть выбросить).

3. Переложить их в миску, добавляем соль, черный перец, паприку и 2 зубчика чеснока.

4. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут.

5. На сковороде растопить кусочек сливочного масла и налить подсолнечное масло и выложить крылышки.

6. Обжарить их по бокам на среднем огне до золотистого цвета примерно по 4 минуты.

7. Смешать соевый соус, столовую ложку горчицы, столовую ложку меда, кетчуп и соль.

8. Перемешать и вылить все это на крылышки.

9. Также добавить еще примерно 150 миллилитров сoca-сolа.

10. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне около 30-40 минут.

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