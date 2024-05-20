Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией
Вкусные куриные крылышки можно приготовить прямо на сковороде. Духовка вам даже не пригодится. Главное – правильно замариновать мясо и сделать вкусный соус для аппетитной корочки.
Идея приготовления золотистых куриных крылышек на сковороде опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Очень вкусно со свежим весенним салатом.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
- соль и черный перец.
- паприка – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло
- растительное масло
- соевый соус – 3 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- кетчуп – 3 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- сoca-сola – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Крылья промыть и просушить.
2. Разрезать их на 3 части (наименьшую часть выбросить).
3. Переложить их в миску, добавляем соль, черный перец, паприку и 2 зубчика чеснока.
4. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут.
5. На сковороде растопить кусочек сливочного масла и налить подсолнечное масло и выложить крылышки.
6. Обжарить их по бокам на среднем огне до золотистого цвета примерно по 4 минуты.
7. Смешать соевый соус, столовую ложку горчицы, столовую ложку меда, кетчуп и соль.
8. Перемешать и вылить все это на крылышки.
9. Также добавить еще примерно 150 миллилитров сoca-сolа.
10. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне около 30-40 минут.
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