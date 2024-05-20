Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией

Вкусные куриные крылышки можно приготовить прямо на сковороде. Духовка вам даже не пригодится. Главное – правильно замариновать мясо и сделать вкусный соус для аппетитной корочки.

Идея приготовления золотистых куриных крылышек на сковороде опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Очень вкусно со свежим весенним салатом.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг.
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  • соль и черный перец.
  • паприка – 1 ч.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сливочное масло
  • растительное масло
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • горчица – 1 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • кетчуп – 3 ст.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сoca-сola – 150 мл.

Способ приготовления:

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией

1. Крылья промыть и просушить.

2. Разрезать их на 3 части (наименьшую часть выбросить).

3. Переложить их в миску, добавляем соль, черный перец, паприку и 2 зубчика чеснока.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией

4. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут.

5. На сковороде растопить кусочек сливочного масла и налить подсолнечное масло и выложить крылышки.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией

6. Обжарить их по бокам на среднем огне до золотистого цвета примерно по 4 минуты.

7. Смешать соевый соус, столовую ложку горчицы, столовую ложку меда, кетчуп и соль.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией

8. Перемешать и вылить все это на крылышки.

9. Также добавить еще примерно 150 миллилитров сoca-сolа.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки на сковороде: делимся самой простой технологией

10. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне около 30-40 минут.

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