Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит
Запеченные крылышки подходят на любой случай. Их можно приготовить к просмотру фильма с друзьями или же для семейного застолья к картофельному пюре. А для того чтобы мясо получилось мягким внутри и хрустящим снаружи – его нужно правильно запанировать.
Идея приготовления хрустящих и золотистых крылышек в духовке опубликована на странице фудблогеров Юлии и Инны (simeynuyblog) в Instagram. Кроме спций и муки нужно добавить еще разрыхлитель.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 3 ст.л.
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- приправа к курице – 1 ч.л
- паприка – 1 ст.л.
- соль
- черный перец
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 5 зубчиков
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Крылья промыть, просушить. Соединить все сухие ингредиенты.
2. Посыпать ими крылышки и тщательно перемешать.
3. Выложить на застеленный пергаментом противень.
4. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.
5. Достать мясо из духовки и перевернуть каждый кусочек.
6. Снова отправить крылышки в духовку запекаться на 10-15 минут (смотрите по своей духовке).
7. Соединить растопленное сливочное масло с выжатым чесноком и зеленью. Этой смесью полить еще горячие крылышки.
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