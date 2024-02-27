Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит

Запеченные крылышки подходят на любой случай. Их можно приготовить к просмотру фильма с друзьями или же для семейного застолья к картофельному пюре. А для того чтобы мясо получилось мягким внутри и хрустящим снаружи – его нужно правильно запанировать.

Идея приготовления хрустящих и золотистых крылышек в духовке опубликована на странице фудблогеров Юлии и Инны (simeynuyblog) в Instagram. Кроме спций и муки нужно добавить еще разрыхлитель.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг
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  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • чеснок сушеный – 1 ч.л.
  • приправа к курице – 1 ч.л
  • паприка – 1 ст.л.
  • соль
  • черный перец
  • сливочное масло – 50 г
  • чеснок – 5 зубчиков
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит

1. Крылья промыть, просушить. Соединить все сухие ингредиенты.

2. Посыпать ими крылышки и тщательно перемешать.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит

3. Выложить на застеленный пергаментом противень.

4. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит

5. Достать мясо из духовки и перевернуть каждый кусочек.

6. Снова отправить крылышки в духовку запекаться на 10-15 минут (смотрите по своей духовке).

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит

7. Соединить растопленное сливочное масло с выжатым чесноком и зеленью. Этой смесью полить еще горячие крылышки.

Как приготовить хрустящие и золотистые крылышки в духовке: вкус вас приятно удивит

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