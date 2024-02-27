Запеченные крылышки подходят на любой случай. Их можно приготовить к просмотру фильма с друзьями или же для семейного застолья к картофельному пюре. А для того чтобы мясо получилось мягким внутри и хрустящим снаружи – его нужно правильно запанировать.

Идея приготовления хрустящих и золотистых крылышек в духовке опубликована на странице фудблогеров Юлии и Инны (simeynuyblog) в Instagram. Кроме спций и муки нужно добавить еще разрыхлитель.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг

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разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 3 ст.л.

чеснок сушеный – 1 ч.л.

приправа к курице – 1 ч.л

паприка – 1 ст.л.

соль

черный перец

сливочное масло – 50 г

чеснок – 5 зубчиков

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Крылья промыть, просушить. Соединить все сухие ингредиенты.

2. Посыпать ими крылышки и тщательно перемешать.

3. Выложить на застеленный пергаментом противень.

4. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.

5. Достать мясо из духовки и перевернуть каждый кусочек.

6. Снова отправить крылышки в духовку запекаться на 10-15 минут (смотрите по своей духовке).

7. Соединить растопленное сливочное масло с выжатым чесноком и зеленью. Этой смесью полить еще горячие крылышки.

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