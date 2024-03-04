Как приготовить хрустящие пирожки без теста: очень простой рецепт с лавашом

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить хрустящие пирожки без теста: очень простой рецепт с лавашом

В последнее время лаваш стал просто незаменимым. Из него готовят не только шаурму и разнообразные рулеты, но и торты, пироги и завтраки.

А вот фудблогерка Ольга Рябенко пошла еще дальше. В своем Instagram она рассказала, как приготовить хрустящие и вкуснейшие пирожочки, в которых вместо теста используется лаваш.

Как приготовить хрустящие пирожки без теста: очень простой рецепт с лавашом

Ингредиенты

  • Тортилья – 4 шт
  • Яйца -5 шт.
  • Молоко + 1 яйцо для смазки
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  • Тунец консервированный – 200 гр
  • Помидор – 1 шт
  • Лук зеленый – 20 гр
  • Моцарелла – 100 гр
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Кунжут, или семена льна
  • Мука – 2 ст.л.
  • Вода – 4-5 ст.л.

Способ приготовления

1. Листы тортильи разрезаем пополам.

2. Смешиваем муку с водой.

Как приготовить хрустящие пирожки без теста: очень простой рецепт с лавашом

3. Все ингредиенты для начинки смешиваем в отдельной емкости.

Как приготовить хрустящие пирожки без теста: очень простой рецепт с лавашом

4. С половин листа тортильи скручиваем конусы.

5.Закладываем начинку в конусы, а залепляемые края смесью муки с водой.

Как приготовить хрустящие пирожки без теста: очень простой рецепт с лавашом

6. Смазываем будущие пирожки яйцом с молоком и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут.

Как приготовить хрустящие пирожки без теста: очень простой рецепт с лавашом

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