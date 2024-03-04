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Как приготовить хрустящие пирожки без теста: очень простой рецепт с лавашом
В последнее время лаваш стал просто незаменимым. Из него готовят не только шаурму и разнообразные рулеты, но и торты, пироги и завтраки.
А вот фудблогерка Ольга Рябенко пошла еще дальше. В своем Instagram она рассказала, как приготовить хрустящие и вкуснейшие пирожочки, в которых вместо теста используется лаваш.
Ингредиенты
- Тортилья – 4 шт
- Яйца -5 шт.
- Молоко + 1 яйцо для смазки
- Тунец консервированный – 200 гр
- Помидор – 1 шт
- Лук зеленый – 20 гр
- Моцарелла – 100 гр
- Сметана – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Кунжут, или семена льна
- Мука – 2 ст.л.
- Вода – 4-5 ст.л.
Способ приготовления
1. Листы тортильи разрезаем пополам.
2. Смешиваем муку с водой.
3. Все ингредиенты для начинки смешиваем в отдельной емкости.
4. С половин листа тортильи скручиваем конусы.
5.Закладываем начинку в конусы, а залепляемые края смесью муки с водой.
6. Смазываем будущие пирожки яйцом с молоком и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут.
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