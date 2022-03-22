Как приготовить хрустящие вергуны: рецепт бездрожжевого теста на сметане
Вергуны – это особый вид печенья, которое жарят в большом количестве масла или запекают в духовке. Тесто для вергунов готовят на сметане, кефире или воде и без добавления дрожжей. Изделие получается хрустящим снаружи, но очень воздушным и пышным внутри.
Рецептом вергунов на сметане в духовке поделилась фудблогер Ирина Андрейцев (iryna_a) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 200 г
сахарная пудра – 1 ст. л.
замороженное сливочное масло – 35 г
желтки – 2 шт.
сметана – 4 ст. л.
соль – щепотка
сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. Муку и сахарную пудру просеять, добавить соль.
2. Натереть замороженное масло и перетереть руками с мукой до состояния крошки.
3. Добавить желтки, перемешать. Добавить сметану и замесить тесто. Месить 1-2 минуты, чтобы тесто не нагрелось от тепла рук.
4. Разделить тесто на 4 части, каждую поочередно тонко раскатать, порезать на прямоугольники и сформировать форму хрустика. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекайте при температуре 180 С 10 минут.
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