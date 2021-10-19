Как приготовить хрустящую капусту "Лепесток": эксперты рассказали обо всех нюансах
Каких только баночек с заготовками на зиму не увидишь на полке у каждой хозяйки. И среди всего многообразия отдельное место занимает капуста. И когда, казалось бы, замариновали и заквасили всю, какую только можно, на очереди – капуста "Лепесток". Маринованная закуска становится прекрасным украшением в зимнее время.
Редакция FoodOboz расскажет, как замариновать хрустящую капусту "Лепесток", рецептами которой поделились фудблогеры на своих Youtube-каналах. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).
Капуста "Лепесток" по рецепту Олеси Овчаренко, которым она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Капуста – 1 кг
Свекла – 1 шт
Чеснок – 3-4 зубчика
Вода – 1 л
Лавровый лист – 1 шт
Перец черный горошек – 8 шт
Сахар – 4 ст. л.
Соль – 2 ст. л.
Яблочный уксус – 120 мл
Способ приготовления:
Капусту порезать квадратиками средней величины.
Порезать свекла слайсами.
Чеснок разрезать пополам.
Выложить слоями капусту и свеклу с чесноком.
Для того, чтобы приготовить маринад нужно смешать воду с сахаром, солью, лавровым листом и перцем. Довести до кипения.
Добавить уксус.
Залить маринадом капусту.
Поставить в холодильник. Капуста будет готова к употреблению через 3-4 дня.
Капуста "Лепесток" по рецепту Раисы Богуш, которым она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Капуста – 2 кг
Морковь – 2 шт
Свекла – 2 шт
Чеснок – 4 зубчика
Вода – 800 мл
Соль – 2 ст. л.
Сахар – 3 ст. л.
Масло – 70 мл
Уксус – 3 \ 4 ст
Лавровый лист – 3 шт
Перца горошек – 3-4 шт
Перец душистый – 3-5 шт
Способ приготовления:
Капусту порезать квадратиками средней величины.
Морковь натереть на терке. Свекла порезать соломкой средней величины. Чеснок порезать кружочками.
В банке выложить слоями: морковь, свекла, чеснок, лавровый лист, перец и капуста. Излагать так до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
В кипящую воду налить уксус, масло, добавить соль и сахар. Довести до кипения.
Залить маринадом капусту.
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