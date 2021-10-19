Как приготовить хрустящую капусту 'Лепесток': эксперты рассказали обо всех нюансах

Каких только баночек с заготовками на зиму не увидишь на полке у каждой хозяйки. И среди всего многообразия отдельное место занимает капуста. И когда, казалось бы, замариновали и заквасили всю, какую только можно, на очереди – капуста "Лепесток". Маринованная закуска становится прекрасным украшением в зимнее время.

Редакция FoodOboz расскажет, как замариновать хрустящую капусту "Лепесток", рецептами которой поделились фудблогеры на своих Youtube-каналах. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Капуста "Лепесток" по рецепту Олеси Овчаренко, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Капуста – 1 кг

Свекла – 1 шт

Чеснок – 3-4 зубчика

Вода – 1 л

Лавровый лист – 1 шт

Перец черный горошек – 8 шт

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Сахар – 4 ст. л.

Соль – 2 ст. л.

Яблочный уксус – 120 мл

Способ приготовления:

Капусту порезать квадратиками средней величины. Порезать свекла слайсами. Чеснок разрезать пополам. Выложить слоями капусту и свеклу с чесноком. Для того, чтобы приготовить маринад нужно смешать воду с сахаром, солью, лавровым листом и перцем. Довести до кипения. Добавить уксус. Залить маринадом капусту. Поставить в холодильник. Капуста будет готова к употреблению через 3-4 дня.

Капуста "Лепесток" по рецепту Раисы Богуш, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Капуста – 2 кг

Морковь – 2 шт

Свекла – 2 шт

Чеснок – 4 зубчика

Вода – 800 мл

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Масло – 70 мл

Уксус – 3 \ 4 ст

Лавровый лист – 3 шт

Перца горошек – 3-4 шт

Перец душистый – 3-5 шт

Способ приготовления:

Капусту порезать квадратиками средней величины. Морковь натереть на терке. Свекла порезать соломкой средней величины. Чеснок порезать кружочками. В банке выложить слоями: морковь, свекла, чеснок, лавровый лист, перец и капуста. Излагать так до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. В кипящую воду налить уксус, масло, добавить соль и сахар. Довести до кипения. Залить маринадом капусту.

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