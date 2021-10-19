Как приготовить хрустящую капусту "Лепесток": эксперты рассказали обо всех нюансах

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить хрустящую капусту 'Лепесток': эксперты рассказали обо всех нюансах

Каких только баночек с заготовками на зиму не увидишь на полке у каждой хозяйки. И среди всего многообразия отдельное место занимает капуста. И когда, казалось бы, замариновали и заквасили всю, какую только можно, на очереди – капуста "Лепесток". Маринованная закуска становится прекрасным украшением в зимнее время.

Редакция FoodOboz расскажет, как замариновать хрустящую капусту "Лепесток", рецептами которой поделились фудблогеры на своих Youtube-каналах. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Капуста "Лепесток" по рецепту Олеси Овчаренко, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

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  • Сахар – 4 ст. л.

  • Соль – 2 ст. л.

  • Яблочный уксус – 120 мл

Способ приготовления:

  1. Капусту порезать квадратиками средней величины.

  2. Порезать свекла слайсами.

  3. Чеснок разрезать пополам.

  4. Выложить слоями капусту и свеклу с чесноком.

  5. Для того, чтобы приготовить маринад нужно смешать воду с сахаром, солью, лавровым листом и перцем. Довести до кипения.

  6. Добавить уксус.

  7. Залить маринадом капусту.

  8. Поставить в холодильник. Капуста будет готова к употреблению через 3-4 дня.

Капуста "Лепесток" по рецепту Раисы Богуш, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Капусту порезать квадратиками средней величины.

  2. Морковь натереть на терке. Свекла порезать соломкой средней величины. Чеснок порезать кружочками.

  3. В банке выложить слоями: морковь, свекла, чеснок, лавровый лист, перец и капуста. Излагать так до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

  4. В кипящую воду налить уксус, масло, добавить соль и сахар. Довести до кипения.

  5. Залить маринадом капусту.

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