Хумус – это известная восточная закуска, которую традиционно готовят из нута. Однако для яркого вкуса его можно дополнить чесноком, зеленью, авокадо, а также сезонными овощами, в частности, кабачками.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом хумуса из кабачков и нута.

Ингредиенты:

отварной нут (или уже готовый) – 230 г

сырые кабачки – 230 г

фисташки – 40 г

оливковое масло – 3 ст. л.

соль

Видео дня

Способ приготовления:

1. Сначала нужно промыть и порезать кабачок полукольцами. Обжарить на сковороде 10 минут.

2. Нут нужно заранее отварить или использовать уже готовый. Во втором варианте бобовые следует тщательно промыть под проточной водой.

3. На этом этапе жареные кабачки и подготовленный нут переложить в чашу блендера. Взбивать примерно 3-4 минуты до образования пастообразной массы.

4. Готовый хумус переложить в тарелку, при подаче посыпать фисташками и полить оливковым маслом. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: