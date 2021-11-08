Как удачно приготовить хумус: три варианта от Аниты Луценко

С приходом осени как раз начинается нутовый сезон. Это очень полезный продукт из семейства бобовых. Нут является главным ингредиентом и удачным сочетанием во многих блюдах. Одним из любимых является хумус – безупречная холодная закуска.

Вариантами приготовления хумуса поделилась фитнес-тренер Анита Луценко. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Нут – 250 г

Петрушка – 10 г

Мята – 10 г

Кунжутная паста – 90 г

Семена фенхеля – 1\3 ч. л.

Семена звезда – 1\3 ч. л.

Лимонный сок – 5 ст. л.

Свекольный фреш – 50 мл

Чеснок – 1 зубчик

Вариант 1

Способ приготовления:

Залить нут водой и насыпать соду. После того как бобовые настоялись, слить воду и отварить. Переложить в блендер, добавить порезанный чеснок, лимонный сок, пасту кунжутную, семена фенхеля и зира, посолить. Взбить до однородной массы. Полить оливковым маслом и посыпать по вкусу семенами.

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Вариант 2

Способ приготовления:

К полученной массе из предварительного варианта добавить петрушку и мяту. Взбить блендером.

Вариант 3

Способ приготовления:

К полученной массе из предыдущего варианта налить свекольный фреш. Взбить блендером.

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