Как удачно приготовить хумус: три варианта от Аниты Луценко
С приходом осени как раз начинается нутовый сезон. Это очень полезный продукт из семейства бобовых. Нут является главным ингредиентом и удачным сочетанием во многих блюдах. Одним из любимых является хумус – безупречная холодная закуска.
Вариантами приготовления хумуса поделилась фитнес-тренер Анита Луценко. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Нут – 250 г
Петрушка – 10 г
Мята – 10 г
Кунжутная паста – 90 г
Семена фенхеля – 1\3 ч. л.
Семена звезда – 1\3 ч. л.
Лимонный сок – 5 ст. л.
Свекольный фреш – 50 мл
Чеснок – 1 зубчик
Вариант 1
Способ приготовления:
Залить нут водой и насыпать соду. После того как бобовые настоялись, слить воду и отварить.
Переложить в блендер, добавить порезанный чеснок, лимонный сок, пасту кунжутную, семена фенхеля и зира, посолить. Взбить до однородной массы.
Полить оливковым маслом и посыпать по вкусу семенами.
Вариант 2
Способ приготовления:
К полученной массе из предварительного варианта добавить петрушку и мяту. Взбить блендером.
Вариант 3
Способ приготовления:
К полученной массе из предыдущего варианта налить свекольный фреш. Взбить блендером.
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