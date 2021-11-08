Как удачно приготовить хумус: три варианта от Аниты Луценко

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,9 т.
Как удачно приготовить хумус: три варианта от Аниты Луценко

С приходом осени как раз начинается нутовый сезон. Это очень полезный продукт из семейства бобовых. Нут является главным ингредиентом и удачным сочетанием во многих блюдах. Одним из любимых является хумус – безупречная холодная закуска.

Вариантами приготовления хумуса поделилась фитнес-тренер Анита Луценко. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Нут – 250 г

  • Петрушка – 10 г

  • Мята – 10 г

  • Кунжутная паста – 90 г

  • Семена фенхеля – 1\3 ч. л.

  • Семена звезда – 1\3 ч. л.

  • Лимонный сок – 5 ст. л.

  • Свекольный фреш – 50 мл

  • Чеснок – 1 зубчик

Вариант 1

Способ приготовления:

  1. Залить нут водой и насыпать соду. После того как бобовые настоялись, слить воду и отварить.

  2. Переложить в блендер, добавить порезанный чеснок, лимонный сок, пасту кунжутную, семена фенхеля и зира, посолить. Взбить до однородной массы.

  3. Полить оливковым маслом и посыпать по вкусу семенами.

Хумус с кунжутной пастой
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Вариант 2

Способ приготовления:

  1. К полученной массе из предварительного варианта добавить петрушку и мяту. Взбить блендером.

Хумус с петрушкой

Вариант 3

Способ приготовления:

  1. К полученной массе из предыдущего варианта налить свекольный фреш. Взбить блендером.

Хумус со свекольным фрешем

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