Куриное филе – это диетическое мясо, без которого не обходится ни одна диета или правильное питание. Это самое распространенное мясо среди тех, кто заботится о собственном здоровье и следит за фигурой. Однако далеко не все способны приготовить куриное филе таким образом, чтобы оно получилось сочным и вкусным.

Зато, это удалось фудблогеру с ником anny.cooking. Она в Instagram опубликовала рецепт куриного филе с томатами черри и шпинатом, по которому мясо получится невероятно сочным и вкусным.

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт

Масло для жарки

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Соль

Перец

Сухой чеснок

Паприка

Карри

Крахмал или мука

Томаты черри – 10-15 шт

Чеснок – 1 зуб

Шпинат – 50 гр

Сливки от 15% – 200 мл

Мускатный орех

Способ приготовления

1. На курином филе делаем неглубокие надрезы, поливаем растительным маслом, добавляем соль, перец и любимые специи.

2. Панируем филе в крахмале и обжариваем на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки. Снимаем филе со сковородки.

3. На той же сковороде растапливаем кусок сливочного масла. Выкладываем разрезанные пополам томаты, нарезанный чеснок и шпинат.

4. Вливаем сливки, добавляем соль и мускатный орех.

5. Возвращаем филе на сковороду, поливаем соусом, по желанию присыпаем сыром. Накрываем крышкой и тушим до готовности на маленьком огне в течение 5-6 минут.

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