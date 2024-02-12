Что добавить к куриному филе, чтобы оно получилось сочным: универсальный рецепт
Куриное филе – это диетическое мясо, без которого не обходится ни одна диета или правильное питание. Это самое распространенное мясо среди тех, кто заботится о собственном здоровье и следит за фигурой. Однако далеко не все способны приготовить куриное филе таким образом, чтобы оно получилось сочным и вкусным.
Зато, это удалось фудблогеру с ником anny.cooking. Она в Instagram опубликовала рецепт куриного филе с томатами черри и шпинатом, по которому мясо получится невероятно сочным и вкусным.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Масло для жарки
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Паприка
- Карри
- Крахмал или мука
- Томаты черри – 10-15 шт
- Чеснок – 1 зуб
- Шпинат – 50 гр
- Сливки от 15% – 200 мл
- Мускатный орех
Способ приготовления
1. На курином филе делаем неглубокие надрезы, поливаем растительным маслом, добавляем соль, перец и любимые специи.
2. Панируем филе в крахмале и обжариваем на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки. Снимаем филе со сковородки.
3. На той же сковороде растапливаем кусок сливочного масла. Выкладываем разрезанные пополам томаты, нарезанный чеснок и шпинат.
4. Вливаем сливки, добавляем соль и мускатный орех.
5. Возвращаем филе на сковороду, поливаем соусом, по желанию присыпаем сыром. Накрываем крышкой и тушим до готовности на маленьком огне в течение 5-6 минут.
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