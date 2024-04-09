Как приготовить идеальное картофельное пюре и зачем в воду добавлять лавровый лист: делимся секретом и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить идеальное картофельное пюре и зачем в воду добавлять лавровый лист: делимся секретом и рецептом

Картофельное пюре – самое простое блюдо из картофеля. Чтобы оно было вкусным и без комочков, кулинары советуют добавлять молоко, масло, сметану.

Нежное пюре

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления вкусного и удачного пюре.

Рецепт пюре
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Ингредиенты:

  • картофель – 5-6 шт.
  • масло сливочное – 80 г
  • молоко – 80 мл
  • соль
  • перец горошком/лавровый лист

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и порежьте на 4-6 частей.

Картофель для блюда

2. В воду добавьте лавровый лист и перец горошком, доведите до кипения и всыпьте картофель в горячую воду. После того, как картофель сварится, достаньте лавровый лист и посолите.

Как правильно варить пюре

3. После разомните картофель без добавления масла. Когда картофель начнет становиться, как пюре, добавьте половину масла.

Масло для блюда

4. Молоко и другую часть масла подогрейте почти до кипения. Добавьте в картофель частично молоко с растопленным маслом и снова перемешайте картофель. На этом этапе можно взбить пюре миксером, для более рыхлого состояния.

Готовое пюре

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