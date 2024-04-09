Как приготовить идеальное картофельное пюре и зачем в воду добавлять лавровый лист: делимся секретом и рецептом
Картофельное пюре – самое простое блюдо из картофеля. Чтобы оно было вкусным и без комочков, кулинары советуют добавлять молоко, масло, сметану.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления вкусного и удачного пюре.
Ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт.
- масло сливочное – 80 г
- молоко – 80 мл
- соль
- перец горошком/лавровый лист
Способ приготовления:
1. Картофель очистите и порежьте на 4-6 частей.
2. В воду добавьте лавровый лист и перец горошком, доведите до кипения и всыпьте картофель в горячую воду. После того, как картофель сварится, достаньте лавровый лист и посолите.
3. После разомните картофель без добавления масла. Когда картофель начнет становиться, как пюре, добавьте половину масла.
4. Молоко и другую часть масла подогрейте почти до кипения. Добавьте в картофель частично молоко с растопленным маслом и снова перемешайте картофель. На этом этапе можно взбить пюре миксером, для более рыхлого состояния.
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