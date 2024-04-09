Картофельное пюре – самое простое блюдо из картофеля. Чтобы оно было вкусным и без комочков, кулинары советуют добавлять молоко, масло, сметану.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления вкусного и удачного пюре.

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Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.

масло сливочное – 80 г

молоко – 80 мл

соль

перец горошком/лавровый лист

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и порежьте на 4-6 частей.

2. В воду добавьте лавровый лист и перец горошком, доведите до кипения и всыпьте картофель в горячую воду. После того, как картофель сварится, достаньте лавровый лист и посолите.

3. После разомните картофель без добавления масла. Когда картофель начнет становиться, как пюре, добавьте половину масла.

4. Молоко и другую часть масла подогрейте почти до кипения. Добавьте в картофель частично молоко с растопленным маслом и снова перемешайте картофель. На этом этапе можно взбить пюре миксером, для более рыхлого состояния.

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