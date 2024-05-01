Пирожки – символ домашнего уюта и тепла. Хозяйки всегда готовят их с любовью и заботой, стараясь сделать каждый пирожок идеальным.

Но этого не выйдет, как неправильно приготовить тесто. Чтобы не испортить блюдо и не потратить лишнее время, советуем воспользоваться советами фудблогера Владимира Ярославского. В Instagram он рассказал, как приготовить тесто на пирожках так, чтобы в результате они получились идеальными.

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Ингредиенты

Молоко – 400 мл

Яйца – 40 гр

Сахар – 50 гр

Свежие дрожжи – 25-30 гр

Сливочное масло – 75 гр

Масло растительное – 75 мл

Мука – 660-700 гр

Соль – 6 гр

Способ приготовления

1.В теплое молоко добавить сахар, перемешанное вилкой яйцо и дрожжи. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. Когда дрожжи станут активными – на поверхности появится пена.

2. Постепенно добавляем муку, смешанную с солью и перемешиваем.

3. Оставляем тесто в миске, под пленкой или полотенцем в теплом месте на один час. Подсматривайте на тесто, если подошло скорее приступаем к следующему этапу.

4. Отдельно разогреть в сотейнике масло и растительное масло до теплого состояния.

5. Вмешайте масло в тесто еще в миске, затем хорошо вымешайте тесто руками на столе, поверните в миску под пленку еще на 30 минут в теплое место.

6. Готовое тесто разделяем на 26 кусочков по 50 гр.

7. Свернуть "шарики" из теста, раскрыть их ладонью. Сверху выложить начинку по вкусу.

8. Сформировать изделия, свернуть как вареник, залепить края, положить швом вниз.

9. Поставить подойти в теплом месте под полотенцем в течение 40 минут.

10. Смазать яйцом и выпекать при температуре 200-210 градусов 10-11 минут.

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