Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
318
Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов

Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Если вы сделаете блюдо своими руками – точно будете уверены в его качестве. Но очень важно сделать эластичное тесто, из которого легко будет сформировать изделия, и которое не будет расклеиваться при варке.

Идея приготовления идеального теста на пельмени опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Очень важно соблюдать правильные пропорции.

Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов

Ингредиенты:

  • 600 г муки
  • 180 мл воды
  • 30 мл растительного масла
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  • 2 яйца
  • соль

Способ приготовления:

Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов

1. Смешать муку с солью.

2. Добавить яйца, воду и растительное масло.

Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов

3. Замазать тугое, эластичное тесто.

Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов

4. Замотать в пленку и оставить минимум на полчаса.

Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов

5. Порционный кусочек теста раскатать.

Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов

6. Выложить начинку и сформировать пельмени.

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