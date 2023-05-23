Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Если вы сделаете блюдо своими руками – точно будете уверены в его качестве. Но очень важно сделать эластичное тесто, из которого легко будет сформировать изделия, и которое не будет расклеиваться при варке.

Идея приготовления идеального теста на пельмени опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Очень важно соблюдать правильные пропорции.

Ингредиенты:

600 г муки

180 мл воды

30 мл растительного масла

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2 яйца

соль

Способ приготовления:

1. Смешать муку с солью.

2. Добавить яйца, воду и растительное масло.

3. Замазать тугое, эластичное тесто.

4. Замотать в пленку и оставить минимум на полчаса.

5. Порционный кусочек теста раскатать.

6. Выложить начинку и сформировать пельмени.

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