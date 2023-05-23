Как приготовить идеальное тесто на пельмени: понадобится всего 5 компонентов
Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Если вы сделаете блюдо своими руками – точно будете уверены в его качестве. Но очень важно сделать эластичное тесто, из которого легко будет сформировать изделия, и которое не будет расклеиваться при варке.
Идея приготовления идеального теста на пельмени опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Очень важно соблюдать правильные пропорции.
Ингредиенты:
- 600 г муки
- 180 мл воды
- 30 мл растительного масла
- 2 яйца
- соль
Способ приготовления:
1. Смешать муку с солью.
2. Добавить яйца, воду и растительное масло.
3. Замазать тугое, эластичное тесто.
4. Замотать в пленку и оставить минимум на полчаса.
5. Порционный кусочек теста раскатать.
6. Выложить начинку и сформировать пельмени.
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