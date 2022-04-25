Окрошка – по-настоящему весеннее блюдо, основой которого являются свежие овощи – огурцы, редиска, лук, зелень и колбаса. Самый главный акцент придает блюду заправка. Это может быть – йогурт, сметана, квас, минеральная вода.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте полезными советами, благодаря которым вы правильно приготовите вкусную окрошку.

Советы от кулинара:

1. Можно готовить блюдо без основного ингредиента – мяса или рыбы, просто сочетая редис, огурец, сельдерей и укроп, еще можно добавить спелый авокадо.

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2. Мясо для окрошки можно не только варить, а также запекать в духовке, а также готовить на мангале. Очень вкусно еще будет с куском семги и креветками.

3. Для того, чтобы блюдо получилось очень вкусным, нужно очень мелко порезать все ингредиенты, но ни в коем случае не использовать терку.

"Начинайте всегда с овощей, чтобы у них было время настояться. Нарежьте редис и огурец, добавьте соль, перемешайте и оставьте. Чем больше сока пустят овощи, тем вкуснее будет окрошка, это уже проверено. Помимо традиционной редиски и огурца, в окрошку можно добавить болгарский перец и даже красный ялтинский лук", – советует Клопотенко.

4. Особый вкус блюду придаст зелень, например, зеленый лук, укроп, но можно еще экспериментировать и добавить петрушку, немного кинзы и базилика и даже несколько листочков мяты.

Чем мельче порезана зелень, тем больше сока, зелень тоже можно посыпать солью и оставить

5. Важно, что есть окрошку нужно сразу же после приготовления или настоять в холодильнике 1-2 часа.

"Во втором варианте получите более насыщенный вкус, но тут как с борщом", – уточнил кулинар.

6. В окрошку для вкуса можно еще добавлять горчицу, хрен, еще перец чили и японский соус васаби.

7. Для для того, чтобы окрошка была холодной, ее можно подавать со льдом, достаточно всего несколько кубиков добавить в тарелку.

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