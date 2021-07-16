Как приготовить идеальную зеркальную глазурь дома: 7 секретов Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Шоколадный торт зеркальной глазурью

У каждой хозяйки были попытки приготовить глазурь для вкусного пирога. Но, как правило, они не всегда заканчивались чем-то удачным, так как глазурь – очень щепетильная вещь и готовить ее нужно строго по проверенному рецепту, если она еще и зеркальная.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась в Instagram очень полезными секретами приготовления идеальной зеркально глазури для муссовых десертов дома.

1. Ингредиенты для вкусной и удачной глазури должны быть такими:

  • шоколад

  • желатин

  • вода

  • сироп глюкозы (его можно

    заменить медом, но тогда можно получить десерт с ярким вкусом меда)

  • сливки или сгущённое молоко

2. Шоколад

Очень важно – шоколада в глазури должно быть до 70%: чем больше % , тем более матовой получится глазурь.

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3. Взбивать только блендером

Зеркальную глазурь ни в коем случаи нельзя взбивать венчиком, потому что она наберет пузырьки воздуха, от которых будет сложно избавиться.

Используйте только погружной блендер с насадкой для эмульгирования, под углом и не вынимая ножку блендера.

4. Глазурь должна настояться

Не спешите сразу наносить на десерт свежеприготовленную глазурь – ей нужно дать стабилизироваться 24 часа.

5. Температура

Перед нанесением глазури на десерт, обязательно прогрейте ее до 40-45 С, после – снова аккуратно взбейте погружным блендером и дайте остыть при комнатной температуре до 32-34 С.

Как правильно наносить глазурь на торт

6. Как правильно наносить глазурь

Готовую глазурь нужно наносить только на замороженные десерты, чтобы на поверхности не успели образоваться капельки влаги. Если же так произойдет – глазурь может сползать с изделия.

7. Подходящая посуда

Перед покрытием десерт надо установить на подставку, меньшего диаметра, чем торт, а затем уверенным движением по кругу вылить на него зеркальную глазурь, разровнять шпателем и подождать, пока глазурь стечет по бокам. Убрать снизу излишки глазури и перенести торт на подложку.

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