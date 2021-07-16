Как приготовить идеальную зеркальную глазурь дома: 7 секретов Лизы Глинской

У каждой хозяйки были попытки приготовить глазурь для вкусного пирога. Но, как правило, они не всегда заканчивались чем-то удачным, так как глазурь – очень щепетильная вещь и готовить ее нужно строго по проверенному рецепту, если она еще и зеркальная.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась в Instagram очень полезными секретами приготовления идеальной зеркально глазури для муссовых десертов дома.

1. Ингредиенты для вкусной и удачной глазури должны быть такими:

шоколад

желатин

вода

сироп глюкозы (его можно заменить медом, но тогда можно получить десерт с ярким вкусом меда)

сливки или сгущённое молоко

2. Шоколад

Очень важно – шоколада в глазури должно быть до 70%: чем больше % , тем более матовой получится глазурь.

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3. Взбивать только блендером

Зеркальную глазурь ни в коем случаи нельзя взбивать венчиком, потому что она наберет пузырьки воздуха, от которых будет сложно избавиться.

Используйте только погружной блендер с насадкой для эмульгирования, под углом и не вынимая ножку блендера.

4. Глазурь должна настояться

Не спешите сразу наносить на десерт свежеприготовленную глазурь – ей нужно дать стабилизироваться 24 часа.

5. Температура

Перед нанесением глазури на десерт, обязательно прогрейте ее до 40-45 С, после – снова аккуратно взбейте погружным блендером и дайте остыть при комнатной температуре до 32-34 С.

6. Как правильно наносить глазурь

Готовую глазурь нужно наносить только на замороженные десерты, чтобы на поверхности не успели образоваться капельки влаги. Если же так произойдет – глазурь может сползать с изделия.

7. Подходящая посуда

Перед покрытием десерт надо установить на подставку, меньшего диаметра, чем торт, а затем уверенным движением по кругу вылить на него зеркальную глазурь, разровнять шпателем и подождать, пока глазурь стечет по бокам. Убрать снизу излишки глазури и перенести торт на подложку.

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