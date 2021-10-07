Как приготовить идеальные бургеры: советы от Евгения Клопотенко

Кто же не любит вкусные, сочные бургеры, особенно – со вкусной котлетой, соусами и овощами. Но далеко не все их умеют готовить, точнее сказать – единицы умеют, но ведь никогда не поздно научиться.

Кулинар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале раскрыл секреты приготовления домашних бургеров, вкусных котлет к ним и поделился очень простым рецептом, благодаря которому и вы сможете удивить гостей вкусным угощением, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Для начала уточним, что же главное в бургерах – булка или котлета? Кулинар заявляет, что эти два ингредиенты одинаково важны, так как являются основными и именно от них и зависит вкус блюда.

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Как приготовить вкусную котлету для бургера

"Во-первых, конечно, надо выбрать хорошее свежее мясо. Фарш можно делать самостоятельно или приобрести у надежных поставщиков. Во-вторых, его надо немного отбить перед тем, как будете формировать котлеты. Тогда фарш будет более однородным и котлеты в результате получатся более нежными", – отметил Евгений Клопотенко.

Также кулинар добавил, что не стоит делать котлеты слишком толстыми и назвал самый главный процесс после формирования.

"Котлеты формируйте не слишком толстые, где-то в 1 см толщиной. Но главное – после формирования положите котлеты на несколько часов в морозильную камеру. Тогда котлеты получатся невероятно сочными и не будут распадаться при жарке", – посоветовал кулинар.

Рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

говяжий фарш – 500 г

специи – по вкусу

булочки – 4 шт.

листья салатаромэн или латук – 8 листиков

сладкая американская горчица – 4 ч. л.

кетчуп или томатный соус – 4 ч. л.

сыр – 4 ломтика

помидоры – 1 шт.

соленые огурцы – 2 шт.

красный лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Выложите в большую миску фарш, добавьте специи, перемешайте. Фарш хорошо отбейте прямо в миску или на досточку, только перед этим застелите ее пищевой пленкой. Далее – при помощи ножа сформируйте из фарша котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера. Затем готовые котлеты переложите на тарелку, заранее обмотанную пищевой пленкой и отправьте их в морозильную камеру на 2 часа. Булочки для бургера разрежьте вдоль пополам и поджарьте на сухой сковороде гриль до золотистой корочки. Котлеты достаньте из морозилки и также поджарьте с каждой стороны до готовности на гриле. Сформируйте бургер: булочку с обеих сторон смажьте кетчупом и горчицей, выложите сверху лист салата, котлету, ломтик сыра, нарезанные огурцы и лук, сверху выложите еще один листок салата и накройте верхней булкой.

Ваши родные и гости будут просто в восторге от такого вкусного угощения.

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