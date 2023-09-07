Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Но при изготовлении такого блюда очень важно сделать мягкое и эластичное тесто. Для этого следует воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления идеальных домашних пельменей, которые не развариваются, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Для начинки лучше всего подойдет фарш ассорти.

Ингредиенты для теста:

500 г муки

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1 яйцо

3-4 ст.л. масла

0,5 ч.л. соли

250 мл теплой воды

Ингредиенты для начинки:

400 г фарша ассорти

1 большая луковичка

50 мл воды

специи: 1 ч л соли + 0,5 ч л перца

Способ приготовления теста:

1. К муке добавляем яйцо, растительное масло и соль – немного размешиваем ложкой.

2. Постепенно добавляем теплую воду (температура 60-70°С) и замешиваем мягкое тесто.

3. Замешиваем минимум 5 минут и даем тесту отдохнуть 30 минут под полотенцем.

4. Для начинки совмещаем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

5. Кусочек теста 120 г, посыпаем мукой и раскатываем.

6. Пельменицу хорошо посыпаем мукой и выкладываем тесто.

7. Чтобы пельмени не порвались – тесто не стоит очень растягивать.

8. Выкладываем шарики фарша.

9. Накрываем начинку вторым слоем теста и проходим занозой по будущим пельменям.

10. Переворачиваем пельменницу и осторожно вытряхиваем готовые изделия.

11. Ставим кипеть воду.

12. Солим, добавляем лавровый лист и черный перец.

13. В кипящую воду укладываем пельмени и периодически перемешиваем, чтобы изделия не слиплись.

14. После того как изделия поднимутся вверх, варим еще 5-7 минут.

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