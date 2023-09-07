Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста
Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Но при изготовлении такого блюда очень важно сделать мягкое и эластичное тесто. Для этого следует воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления идеальных домашних пельменей, которые не развариваются, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Для начинки лучше всего подойдет фарш ассорти.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки
- 1 яйцо
- 3-4 ст.л. масла
- 0,5 ч.л. соли
- 250 мл теплой воды
Ингредиенты для начинки:
- 400 г фарша ассорти
- 1 большая луковичка
- 50 мл воды
- специи: 1 ч л соли + 0,5 ч л перца
Способ приготовления теста:
1. К муке добавляем яйцо, растительное масло и соль – немного размешиваем ложкой.
2. Постепенно добавляем теплую воду (температура 60-70°С) и замешиваем мягкое тесто.
3. Замешиваем минимум 5 минут и даем тесту отдохнуть 30 минут под полотенцем.
4. Для начинки совмещаем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
5. Кусочек теста 120 г, посыпаем мукой и раскатываем.
6. Пельменицу хорошо посыпаем мукой и выкладываем тесто.
7. Чтобы пельмени не порвались – тесто не стоит очень растягивать.
8. Выкладываем шарики фарша.
9. Накрываем начинку вторым слоем теста и проходим занозой по будущим пельменям.
10. Переворачиваем пельменницу и осторожно вытряхиваем готовые изделия.
11. Ставим кипеть воду.
12. Солим, добавляем лавровый лист и черный перец.
13. В кипящую воду укладываем пельмени и периодически перемешиваем, чтобы изделия не слиплись.
14. После того как изделия поднимутся вверх, варим еще 5-7 минут.
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