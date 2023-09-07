Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Но при изготовлении такого блюда очень важно сделать мягкое и эластичное тесто. Для этого следует воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления идеальных домашних пельменей, которые не развариваются, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Для начинки лучше всего подойдет фарш ассорти.

Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки
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  • 1 яйцо
  • 3-4 ст.л. масла
  • 0,5 ч.л. соли
  • 250 мл теплой воды

Ингредиенты для начинки:

  • 400 г фарша ассорти
  • 1 большая луковичка
  • 50 мл воды
  • специи: 1 ч л соли + 0,5 ч л перца

Способ приготовления теста:

Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

1. К муке добавляем яйцо, растительное масло и соль – немного размешиваем ложкой.

2. Постепенно добавляем теплую воду (температура 60-70°С) и замешиваем мягкое тесто.

Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

3. Замешиваем минимум 5 минут и даем тесту отдохнуть 30 минут под полотенцем.

4. Для начинки совмещаем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

5. Кусочек теста 120 г, посыпаем мукой и раскатываем.

6. Пельменицу хорошо посыпаем мукой и выкладываем тесто.

Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

7. Чтобы пельмени не порвались – тесто не стоит очень растягивать.

8. Выкладываем шарики фарша.

Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

9. Накрываем начинку вторым слоем теста и проходим занозой по будущим пельменям.

10. Переворачиваем пельменницу и осторожно вытряхиваем готовые изделия.

11. Ставим кипеть воду.

Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

12. Солим, добавляем лавровый лист и черный перец.

13. В кипящую воду укладываем пельмени и периодически перемешиваем, чтобы изделия не слиплись.

Как приготовить идеальные домашние пельмени: секреты удачного теста

14. После того как изделия поднимутся вверх, варим еще 5-7 минут.

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