Пампушки с чесноком и зеленью к борщу всего за 10 минут: шеф-повар поделился рецептом
Все кто любит борщ не представляют себе это блюдо без вкусных, ароматных пампушек с чесноком и зеленью. К тому же готовятся они элементарно, очень важно – сделать удачное тесто.
Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных, ароматных, воздушных пампушек. Которые обязательно нужно приправить с чесноком, зеленью и маслом – тогда они станут наилучшим дополнением к борщу.
Ингредиенты:
мука – 550 г
молоко – 300 г
дрожжи свежие – 30 г
сахар – 30 г
соль – 1/2 ч. л.
яйцо куриное – 1 шт.
масло сливочное 50 г
Для чесночного масла:
растительное масло – 5-6 ст. л.
зелень – 20-30 г
чеснок – 5 зуб.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Просейте хорошо муку, чтобы она обогатилась кислородом.
2. В молоко добавьте дрожжи, сахар, моль, яйцо и растопленное сливочное масло, хорошо перемешайте и вылейте эту смесь в муку.
3. Замесите тесто, скатайте в шар и оставьте его на пару часов, чтобы оно хорошо подошло.
4. После достаньте его из миски и порежьте кусочками по 50 г, скатайте в небольшие шарики и еще на 15 минут оставьте настояться.
5. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите заготовки, сверху смажьте желтом и отправьте в духовку на 10-15 минут при 180 °С.
6. Порежьте мелко зелень, выдавите или натрите чеснок и смешайте с маслом и солью.
Готовые пампушки обязательно горячими еще смажьте чесночный соусом и можно подавать.
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