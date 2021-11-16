Пампушки с чесноком и зеленью к борщу всего за 10 минут: шеф-повар поделился рецептом

Все кто любит борщ не представляют себе это блюдо без вкусных, ароматных пампушек с чесноком и зеленью. К тому же готовятся они элементарно, очень важно – сделать удачное тесто.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных, ароматных, воздушных пампушек. Которые обязательно нужно приправить с чесноком, зеленью и маслом – тогда они станут наилучшим дополнением к борщу.

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Ингредиенты:

мука – 550 г

молоко – 300 г

дрожжи свежие – 30 г

сахар – 30 г

соль – 1/2 ч. л.

яйцо куриное – 1 шт.

масло сливочное 50 г

Для чесночного масла:

растительное масло – 5-6 ст. л.

зелень – 20-30 г

чеснок – 5 зуб.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Просейте хорошо муку, чтобы она обогатилась кислородом.

2. В молоко добавьте дрожжи, сахар, моль, яйцо и растопленное сливочное масло, хорошо перемешайте и вылейте эту смесь в муку.

3. Замесите тесто, скатайте в шар и оставьте его на пару часов, чтобы оно хорошо подошло.

4. После достаньте его из миски и порежьте кусочками по 50 г, скатайте в небольшие шарики и еще на 15 минут оставьте настояться.

5. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите заготовки, сверху смажьте желтом и отправьте в духовку на 10-15 минут при 180 °С.

6. Порежьте мелко зелень, выдавите или натрите чеснок и смешайте с маслом и солью.

Готовые пампушки обязательно горячими еще смажьте чесночный соусом и можно подавать.

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