Пампушки с чесноком и зеленью к борщу всего за 10 минут: шеф-повар поделился рецептом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
305
Пампушки к борщу

Все кто любит борщ не представляют себе это блюдо без вкусных, ароматных пампушек с чесноком и зеленью. К тому же готовятся они элементарно, очень важно – сделать удачное тесто.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусных, ароматных, воздушных пампушек. Которые обязательно нужно приправить с чесноком, зеленью и маслом – тогда они станут наилучшим дополнением к борщу.

Рецепт пампушек с чесноком
Видео дня

Ингредиенты:

  • мука – 550 г

  • молоко – 300 г

  • дрожжи свежие – 30 г

  • сахар – 30 г

  • соль – 1/2 ч. л.

  • яйцо куриное – 1 шт.

  • масло сливочное 50 г

Для чесночного масла:

  • растительное масло – 5-6 ст. л.

  • зелень – 20-30 г

  • чеснок – 5 зуб.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить вкусные пампушки с чесноком

1. Просейте хорошо муку, чтобы она обогатилась кислородом.

2. В молоко добавьте дрожжи, сахар, моль, яйцо и растопленное сливочное масло, хорошо перемешайте и вылейте эту смесь в муку.

Ароматные пампушки с чесноком

3. Замесите тесто, скатайте в шар и оставьте его на пару часов, чтобы оно хорошо подошло.

4. После достаньте его из миски и порежьте кусочками по 50 г, скатайте в небольшие шарики и еще на 15 минут оставьте настояться.

Тесто для пампушек

5. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите заготовки, сверху смажьте желтом и отправьте в духовку на 10-15 минут при 180 °С.

6. Порежьте мелко зелень, выдавите или натрите чеснок и смешайте с маслом и солью.

Готовые пампушки обязательно горячими еще смажьте чесночный соусом и можно подавать.

Как приготовить пампушки с чесноком к борщу

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты