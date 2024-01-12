Как приготовить идеальные панкейки: рецепт, который удается всем
Панкейки можно готовить не только на Масленицу, но и в качестве обычного завтрака. Это питательное и вкусное блюдо, которое может быть как сладким, так и соленым. Подаваться с сиропом или вареньем или беконом и кетчупом.
Но если приготовлением панкейков занимается начинающий, то могут возникнуть определенные проблемы. Дело в том, что при замешивании могут возникать комочки и другие моменты, справиться с которыми будет очень важно. Именно поэтому нужно выбирать правильный рецепт и следовать ему безоговорочно. Именно таким рецептом панкейков по-американски поделилось издание Independent.
Ингредиенты на 5-6 штук
- Разрыхлитель – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сахар – 1 ч.л.
- Яйца – 2 шт
- Сливочное масло – 30 гр
- Мука – 220 гр
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Высыпать муку на стол и сделать в ней небольшое отверстие.
2. Добавить соль, сахар, разрыхлитель и взбитые яйца. Начать замешивать тесто.
3. Добавить растопленное сливочное масло и молоко.
4. Вливать полученную смесь на разогретую сковороду, пока не образуется блин нужного размера.
5. Приблизительно через одну минуту перевернуть блинчик другой стороной и жарить до готовности.
6. Снять с огня и подавать с начинкой по вкусу.
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