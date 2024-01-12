Панкейки можно готовить не только на Масленицу, но и в качестве обычного завтрака. Это питательное и вкусное блюдо, которое может быть как сладким, так и соленым. Подаваться с сиропом или вареньем или беконом и кетчупом.

Но если приготовлением панкейков занимается начинающий, то могут возникнуть определенные проблемы. Дело в том, что при замешивании могут возникать комочки и другие моменты, справиться с которыми будет очень важно. Именно поэтому нужно выбирать правильный рецепт и следовать ему безоговорочно. Именно таким рецептом панкейков по-американски поделилось издание Independent.

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Ингредиенты на 5-6 штук

Разрыхлитель – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Сахар – 1 ч.л.

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 30 гр

Мука – 220 гр

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Высыпать муку на стол и сделать в ней небольшое отверстие.

2. Добавить соль, сахар, разрыхлитель и взбитые яйца. Начать замешивать тесто.

3. Добавить растопленное сливочное масло и молоко.

4. Вливать полученную смесь на разогретую сковороду, пока не образуется блин нужного размера.

5. Приблизительно через одну минуту перевернуть блинчик другой стороной и жарить до готовности.

6. Снять с огня и подавать с начинкой по вкусу.

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