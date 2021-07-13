Как приготовить идеальный болоньезе дома: 2 совета

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Идеальный болоньезе

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, отличным вариантом может стать – паста болоньезе. К тому же, готовится она очень легко.

Редакция FoodOboz делится 2 быстрыми способами приготовления пасты болоньезе на ужин.

1. Паста с сельдереем

Ингредиенты:

  • спагетти – 500 г

  • фарш (говядина + свинина) – 400 г

  • лук – 150-200 г

  • морковь – 150-200 г

  • сельдерей – 2 стебля

  • помидоры – 500 г

  • чеснок 3 зубчика

  • вино красное сухое 150 г

  • масло растительное 45 г

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все овощи хорошо помойте, нарежьте кубиком.

  2. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло, бросьте первым измельченный лук, когда он немного подзолотится – всыпьте остальные овощи.

  3. Туда же через пару минут добавьте фарш, жарьте дот готовности.

  4. В самом конце добавьте измельченный чеснок, вино, помидоры, перемешайте, посолите, поперчите, тушите около 40 минут.

  5. Отварите спагетти и бросьте в сковороду к остальным ингредиентам, перемешайте и можно подавать.

2. Паста болоньезе с пармезаном

Паста болоньезе
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Ингредиенты:

  • мясной фарш – 600 г

  • помидоры – 4 шт.

  • перец – 2 шт.

  • чеснок – 2 зуб.

  • лук – 1 шт.

  • оливковое масло – 1-2 ст. л.

  • пармезан – 40-50 г

  • базилик – по вкусу

  • соль, перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Нарежьте мелко лук и хорошо обжарьте до золотистости, затем – добавьте туда измельченный чеснок.

  2. Добавьте фарш и обжарьте до готовности.

  3. Помойте и очистите от семечек перец, нарежьте кусочками и добавьте к фаршу, все перемешайте.

  4. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру, порежьте средними кусками и отправьте на сковороду.

  5. В самом конце все хорошо посолите, поперчите и тушите до готовности.

  6. Спагетти отварите, смешайте с соусом.

Перед подачей присыпьте готовое блюдо тертым пармезаном и базиликом.

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