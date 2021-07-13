Как приготовить идеальный болоньезе дома: 2 совета

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, отличным вариантом может стать – паста болоньезе. К тому же, готовится она очень легко.

Редакция FoodOboz делится 2 быстрыми способами приготовления пасты болоньезе на ужин.

1. Паста с сельдереем

Ингредиенты:

спагетти – 500 г

фарш (говядина + свинина) – 400 г

лук – 150-200 г

морковь – 150-200 г

сельдерей – 2 стебля

помидоры – 500 г

чеснок 3 зубчика

вино красное сухое 150 г

масло растительное 45 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Все овощи хорошо помойте, нарежьте кубиком. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло, бросьте первым измельченный лук, когда он немного подзолотится – всыпьте остальные овощи. Туда же через пару минут добавьте фарш, жарьте дот готовности. В самом конце добавьте измельченный чеснок, вино, помидоры, перемешайте, посолите, поперчите, тушите около 40 минут. Отварите спагетти и бросьте в сковороду к остальным ингредиентам, перемешайте и можно подавать.

2. Паста болоньезе с пармезаном

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Ингредиенты:

мясной фарш – 600 г

помидоры – 4 шт.

перец – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

лук – 1 шт.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

пармезан – 40-50 г

базилик – по вкусу

соль, перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

Нарежьте мелко лук и хорошо обжарьте до золотистости, затем – добавьте туда измельченный чеснок. Добавьте фарш и обжарьте до готовности. Помойте и очистите от семечек перец, нарежьте кусочками и добавьте к фаршу, все перемешайте. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру, порежьте средними кусками и отправьте на сковороду. В самом конце все хорошо посолите, поперчите и тушите до готовности. Спагетти отварите, смешайте с соусом.

Перед подачей присыпьте готовое блюдо тертым пармезаном и базиликом.

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