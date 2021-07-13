Как приготовить идеальный болоньезе дома: 2 совета
Если вы не знаете, что приготовить на ужин, отличным вариантом может стать – паста болоньезе. К тому же, готовится она очень легко.
Редакция FoodOboz делится 2 быстрыми способами приготовления пасты болоньезе на ужин.
1. Паста с сельдереем
Ингредиенты:
спагетти – 500 г
фарш (говядина + свинина) – 400 г
лук – 150-200 г
морковь – 150-200 г
сельдерей – 2 стебля
помидоры – 500 г
чеснок 3 зубчика
вино красное сухое 150 г
масло растительное 45 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Все овощи хорошо помойте, нарежьте кубиком.
Разогрейте сковороду, налейте растительное масло, бросьте первым измельченный лук, когда он немного подзолотится – всыпьте остальные овощи.
Туда же через пару минут добавьте фарш, жарьте дот готовности.
В самом конце добавьте измельченный чеснок, вино, помидоры, перемешайте, посолите, поперчите, тушите около 40 минут.
Отварите спагетти и бросьте в сковороду к остальным ингредиентам, перемешайте и можно подавать.
2. Паста болоньезе с пармезаном
Ингредиенты:
мясной фарш – 600 г
помидоры – 4 шт.
перец – 2 шт.
чеснок – 2 зуб.
лук – 1 шт.
оливковое масло – 1-2 ст. л.
пармезан – 40-50 г
базилик – по вкусу
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте мелко лук и хорошо обжарьте до золотистости, затем – добавьте туда измельченный чеснок.
Добавьте фарш и обжарьте до готовности.
Помойте и очистите от семечек перец, нарежьте кусочками и добавьте к фаршу, все перемешайте.
Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру, порежьте средними кусками и отправьте на сковороду.
В самом конце все хорошо посолите, поперчите и тушите до готовности.
Спагетти отварите, смешайте с соусом.
Перед подачей присыпьте готовое блюдо тертым пармезаном и базиликом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить домашние тефтели с мясом и без риса в томатном соусе.