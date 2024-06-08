Как приготовить идеальный брауни – фудблогер раскрыла все секреты
Брауни – это десерт, который подается в виде пирожного и является самым популярным среди любителей шоколада. Он прекрасно подходит к кофе или чаю и имеет насыщенный вкус.
Как просто приготовить идеальный шоколадный брауни точно знает фудблогер Дарья Иванова. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого понадобятся.
Ингредиенты на 6-8 пирожных
- Горький черный шоколад – 150 гр
- Масло сливочное – 115 гр
- Сахар – 115 гр
- Яйца – 3 шт
- Экстракт ванили – 1 ч.л.
- Мука – 70 гр
- Меленый кофе – ½ ст.л.
- Грецкие орехи, или пекан – 60 гр
Способ приготовления
1.В кастрюле довести воду до кипения. В другую кастрюлю или миску поломать шоколад и сливочное масло. Поставить на водяную баню, снизить температуру на среднюю, дать постоять 1 мин.
2. Постоянно помешивая, довести массу до однородного глянцевого состояния.
3. Шоколадно-масляную смесь снимаем с водяной бани и оставляем остывать до комнатной температуры.
4. Отдельно просеять муку, добавить кофе и перемешать
5. Яйца взбить с сахаром и ванилью до пышности и побеления.
6. Соединить яичную и шоколадно-масляную смесь в 3-4 подхода, каждый раз тщательно перемешивая лопаткой движениями сверху-вниз.
7. В 2 мероприятия ввести муку с кофе, после каждого тщательно перемешать.
8. Добавить измельченные орехи, перемешать, выложить в выстланную пергаментом форму и разровнять.
9. Выпекаем в предварительно разогретой духовой при 180С 25-35 мин.
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