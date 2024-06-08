Брауни – это десерт, который подается в виде пирожного и является самым популярным среди любителей шоколада. Он прекрасно подходит к кофе или чаю и имеет насыщенный вкус.

Как просто приготовить идеальный шоколадный брауни точно знает фудблогер Дарья Иванова. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого понадобятся.

Ингредиенты на 6-8 пирожных

Горький черный шоколад – 150 гр

Масло сливочное – 115 гр

Сахар – 115 гр

Яйца – 3 шт

Экстракт ванили – 1 ч.л.

Мука – 70 гр

Меленый кофе – ½ ст.л.

Грецкие орехи, или пекан – 60 гр

Способ приготовления

1.В кастрюле довести воду до кипения. В другую кастрюлю или миску поломать шоколад и сливочное масло. Поставить на водяную баню, снизить температуру на среднюю, дать постоять 1 мин.

2. Постоянно помешивая, довести массу до однородного глянцевого состояния.

3. Шоколадно-масляную смесь снимаем с водяной бани и оставляем остывать до комнатной температуры.

4. Отдельно просеять муку, добавить кофе и перемешать

5. Яйца взбить с сахаром и ванилью до пышности и побеления.

6. Соединить яичную и шоколадно-масляную смесь в 3-4 подхода, каждый раз тщательно перемешивая лопаткой движениями сверху-вниз.

7. В 2 мероприятия ввести муку с кофе, после каждого тщательно перемешать.

8. Добавить измельченные орехи, перемешать, выложить в выстланную пергаментом форму и разровнять.

9. Выпекаем в предварительно разогретой духовой при 180С 25-35 мин.

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