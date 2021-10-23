Как приготовить идеальный крем-суп из цукини: Григорий Звиргдже поделился рецептом

Если вы не знаете, что приготовить на обед, чтобы это было вкусно, легко и сытно, прекрасным вариантом станет – суп-пюре из цукини. Это блюдо будут есть даже дети, которые не любят овощи.

Одесский шеф-повар Григорий Звиргдже поделился эксклюзивно с FoodOboz советами и рецептом вкуснейшего, полезного крем-супа из цукини.

Ингредиенты:

Цукини – 400 г

Картофель – 165 г

Лук порей – 165 г

Соль – 10 г

Перец белый молотый – 3 г

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Зелень петрушки – 50 г

Молоко – 200 мл

Сливки 30% – 400 мл

Масло сливочное – 50

Способ приготовления:

Для начала, промойте овощи, очистите только картошку от кожуры, затем нарежьте произвольным кубиком среднего размера, цукини просто порежьте кубиком, не очищая его. Лук порей порежьте кольцами. В сотейнике, или не большой кастрюльке растопите сливочное масло на среднем огне и обжарьте ваш лук до слегка золотистого цвета, затем добавьте цукини и картофель и сразу же залейте овощи сливками и молоком, посолите, поперчите. Дайте закипеть и убавьте огонь на самый минимум. Периодически помешивайте ваш отвар. Через минут 15, попробуйте на готовность картофель, если он готов, поместите в ваш суп зелень петрушки и через минуту снимайте с огня суп и ногой блендера перебейте в однородную массу , чтобы у вас получился крем-суп без единого комочка.

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