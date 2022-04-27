Идеальным угощением к чаю могут быть не только пироги и печенье, но и вкусные кексы, манники, ягодная и фруктовая пицца. Важно – сделать идеальную основу – тесто, от которого и зависит вкус и аромат блюда, важно еще не забывать о пряностях и цедре цитрусовых, которая придаст любой выпечке невероятный вкус.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусного, легкого и ароматного кекса с цедрой и соком лимона, который готовится всего 45 минут.

Советы от кулинара:

1. Основной ингредиент, который делает кекс нежным и рассыпчатым – сливочное масло. Чем оно жирнее, тем кекс будет вкуснее.

Видео дня

2. Второй момент – взбивая масло с сахаром и яйцами, смесь насыщается воздухом, который и поднимает кекс при выпекании. Поэтому, после введения муки не нужно долго вымешивать тесто, так как это приведет к образованию клейковины, которая сделает его плотным.

3. Дверцу духовки первые 30 минут не открывайте, из-за перепада температур, тесто может осесть. Проверяйте готовность деревянной шпажкой: воткните в кекс и вытащите, если нет следов теста, выпечка готова. Кекс должен полностью остыть в форме.

Ингредиенты:

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

цедра и сок 2 лимонов

соль – 1/2 ч. л. ​​​​​​​

сливочное масло – 100 г (+20 г для смазывания формы)

сахар – 150 г

яйца – 2 шт. ​​​​​​​

ванильный сахар – 1 ч. л.

сметана – 125 г

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 С.

2. Размягчите сливочное масло.

3. Натрите цедру на мелкой терке, выдавите сок лимона.

4. Тесто: смешайте масло с сахаром, добавьте цедру, соль и взбейте все до кремовой массы.

5. После добавьте туда яйца, сметану и дальше продолжайте взбивать.

6. Далее влейте лимонный сок, перемешайте.

7. Просейте туда муку, добавьте в нее разрыхлитель и ванильный сахар, продолжайте взбивать до получения однородной массы.

8. Форму или порционные формы смажьте сливочным маслом, вылейте готовое тесто и поставьте в духовку на 45 минут при 180 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: