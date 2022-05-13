Лучшее блюдо для завтрака – омлет или яичница. Во-первых, потому что яйца – очень полезный и вкусный продукт, а во-вторых, блюда из них очень просто и быстро готовятся. Но очень часто даже такое простое блюдо, как омлет получается неудачным из-за неправильных пропорций и неправильного приготовления.

Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом вкусного, а самое главное – удачного омлета из трех ингредиентов.

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Готовить омлет нужно на сливочном масле, так блюдо будет очень нежным и вкусным! А также очень важно – правильно его собирать лопаткой.

Ингредиенты:

Сливочное масло – 30 г

Пармезан – 50 г

Яйца – 2-3 шт. ​​​​​​​

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца.

2. Хорошо разогрейте сковороду, растопите кусочек сливочного масла и вылейте взбитые яйца.

3. Как только омлет начет прихватываться, сразу собирайте его по краях к центру лопаткой, чтобы он получился мягким и цельным.

4. Натрите пармезан.

5. Переложите готовый омлет на тарелку и посыпьте сразу пармезаном.

Блюдо будет очень вкусным и ароматным, а также такой омлет будет отлично сочетаться с овощами, зеленью, сыром и красной рыбой!

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