Как приготовить идеальный рамен: рецепт и советы от шеф-повара
Рамен является традиционным блюдом восточной кухни. Известный суп на основе лапши и бульона был известен еще во времена Второй Мировой войны, но особенно активно говорить о нем начали только сейчас. Рамен чрезвычайно быстро распространился по всему миру, а подавать его начали чуть ли не в каждом ресторане.
Редакция FoodOboz подготовила рецепт и секреты приготовления идеального рамена от известного шеф-повара.
Рамен от шеф-повара Марко Черветти
Ингредиенты:
Свиные и говяжьи кости – 1 кг
Свиной подчеревок – 700 г
Голова судака – 1 шт (200 г)
Высушенная морская рыба ( "таранка") – 100 г
Сельдерей в стеблях – 500 г
Любые сушеные грибы – 15 г
Плоды годжи – 15 г
Сушеные кальмары – 15 г
Лук – 160 г
Имбирь – 60 г
Чеснок – 25 г
Нори – 1 лист
Кинза – 15 г
Для наполнения на руку:
Яйца – 3 шт
Соевый соус – 350 г
Свиной подчеревок 700 г
Лук порей – 30 г
Кунжутное масло – 5 г
Мисо -паста – 15 г
Кунжут – 1 г
Для лапши:
Мука – 600 г
Манная крупа (семола) – 600 г
Минеральная вода – 500 мл
Способ приготовления:
Для начала нужно приготовить бульон. В большую кастрюлю с холодной водой выложить все кости, рыбу, кальмары, нарезанные крупными кусками стебель сельдерея, грибы, годжи, нарезанные крупными кусками лук и имбирь (их можно не чистить), около десяти очищенных зубчиков чеснока, кинзу и нори. Довести все до кипения. Уменьшить огонь до слабого и варить в течение 8-10 часов.
Далее нужно отварить яйца в соевом соусе – выложить их в кастрюльку и добавить столько соевого соуса, сколько обычно вы добавляете воды. Варить полчаса.
После этого нужно подготовить подчеревок. Снять с него кожу, мариновать в соевом соусе около 2-3 часов, а затем выложить в подходящую посуду и запекать при температуре 180-200 градусов до образования хрустящей корочки.
Время для лапши. Муку и семолу (манку) взять в одинаковом количестве, смешать, сделать в середине ямку, куда добавить воду и после этого начать вымешивать тесто.
Нашинковать полосками лук порей, добавить к нему кунжутное масло и отставить в сторону. Нарезать испеченную свинину. Очистить и порезать одно яйцо.
Собрать рамен. В глубокой тарелочке смешать столовую ложку мисо-пасты и немного бульона - так, чтобы паста стала жидкой. В подсоленном кипятке отварить лапшу в течение 1-2 минут, выложить в тарелку, налить еще бульона, сверху выложить свинину, яйцо, лук порей. Сверху посыпать рамен кунжутом.
Секреты рамена от шеф-повара
Бульон является главным составляющим рамена. Поэтому, его приготовлению уделяют больше времени. Важно чтобы в мясе и костях было минимум крови. Для этого следует предварительно окунуть в кипяток говяжьи и свиные кости, подчеревок и рыбу. Подержать несколько минут.
Для лапши лучше выбирать муку с пометкой "00". Это означает, что она является мягкой и мелкого помола.
Манную крупу выбирайте мелкую.
Минеральную воду лучше покупать в аптеке. Ведь вода там насыщенная разнообразными минералами, благодаря которым лапша получится очень эластичной.
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