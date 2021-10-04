Как приготовить идеальный рамен: рецепт и советы от шеф-повара

Рамен является традиционным блюдом восточной кухни. Известный суп на основе лапши и бульона был известен еще во времена Второй Мировой войны, но особенно активно говорить о нем начали только сейчас. Рамен чрезвычайно быстро распространился по всему миру, а подавать его начали чуть ли не в каждом ресторане.

Редакция FoodOboz подготовила рецепт и секреты приготовления идеального рамена от известного шеф-повара.

Рамен от шеф-повара Марко Черветти

Ингредиенты:

Для наполнения на руку:

Для лапши:

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить бульон. В большую кастрюлю с холодной водой выложить все кости, рыбу, кальмары, нарезанные крупными кусками стебель сельдерея, грибы, годжи, нарезанные крупными кусками лук и имбирь (их можно не чистить), около десяти очищенных зубчиков чеснока, кинзу и нори. Довести все до кипения. Уменьшить огонь до слабого и варить в течение 8-10 часов.

Далее нужно отварить яйца в соевом соусе – выложить их в кастрюльку и добавить столько соевого соуса, сколько обычно вы добавляете воды. Варить полчаса.

После этого нужно подготовить подчеревок. Снять с него кожу, мариновать в соевом соусе около 2-3 часов, а затем выложить в подходящую посуду и запекать при температуре 180-200 градусов до образования хрустящей корочки.

Время для лапши. Муку и семолу (манку) взять в одинаковом количестве, смешать, сделать в середине ямку, куда добавить воду и после этого начать вымешивать тесто.

Нашинковать полосками лук порей, добавить к нему кунжутное масло и отставить в сторону. Нарезать испеченную свинину. Очистить и порезать одно яйцо.