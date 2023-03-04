Как приготовить икру из свеклы: самая вкусная закуска за 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Как приготовить икру из свеклы: самая вкусная закуска за 5 минут

Свекла – универсальный и бюджетный овощ, из которого можно готовить не только салат, борщ, но и закуску. Одной из таких является свекольная икра. Ее можно делать и хранить на зиму или использовать сразу, подавая с хлебом.

Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом свекольной икры с черносливом и чесноком.

Рецепт икры из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт
  • чернослив – 10 шт
  • масло растительное
  • томатная паста – 8 ч. л.
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  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и натереть на мелкой терке.

Что приготовить из свеклы

2. Натереть на мелкой терке чернослив.

3. На разогретую с маслом сковороду выложить свеклу и чернослив, добавить томатную пасту, соль, перец. Сверху натереть чеснок. Перемешать и сразу снять с огня. Оставить остыть.

Икра из свеклы, чернослива и чеснока

4. Подавать с хлебом.

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