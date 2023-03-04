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Как приготовить икру из свеклы: самая вкусная закуска за 5 минут
Свекла – универсальный и бюджетный овощ, из которого можно готовить не только салат, борщ, но и закуску. Одной из таких является свекольная икра. Ее можно делать и хранить на зиму или использовать сразу, подавая с хлебом.
Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом свекольной икры с черносливом и чесноком.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт
- чернослив – 10 шт
- масло растительное
- томатная паста – 8 ч. л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить и натереть на мелкой терке.
2. Натереть на мелкой терке чернослив.
3. На разогретую с маслом сковороду выложить свеклу и чернослив, добавить томатную пасту, соль, перец. Сверху натереть чеснок. Перемешать и сразу снять с огня. Оставить остыть.
4. Подавать с хлебом.
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