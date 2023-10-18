Классическое медово-имбирное печенье – очень вкусное, ароматное и привлекательное. Его традиционно готовят к рождественским и новогодним праздникам, на день рождения, крестины, а также чтобы порадовать детей оригинальным угощением. Ведь печенье, как правило, украшают белковой глазурью разных цветов, рисуя интересные рисунки.

Фудблогер Юлия с ником yuli.cookbook на своей странице Isntagram поделилась рецептом медово-имбирного печенья.

Ингредиенты:

мука – 350 г

сахар – 200 г

мягкое сливочное масло – 200 г

яйца – 2 шт

корица – 1 ч. л.

молотый имбирь – 1 ч. л.

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какао-порошок – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать в миске муку и сахар, добавить растопленное сливочное масло, яйца, корицу и какао. Перемешать.

2. Добавить имбирь и разрыхлитель. Замесить мягкое эластичное тесто, положить в морозилку на 5-10 минут.

3. На этом этапе достать готовое тесто, присыпать мукой и раскатать в пласт. Вырезать фигурки и переложить на пергамент.

4. Выпекать печенье при температуре 200 градусов 10 минут. Охладить.

5. При подаче посыпать печенье сахарной пудрой или украсить глазурью. Приятного аппетита!

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