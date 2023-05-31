Конфеты ириски– это вкуснейшие сладости, вкус которых знаком многим с детства. Их легко приготовить в домашних условиях и для этого понадобится всего 3 простых ингредиента.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашних конфет ирисок, которые вы легко приготовите из сметаны.

Ингредиенты:

сметана 20% – 600 г

сахар – 600 г

сливочное масло – 70 г

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Способ приготовления:

1. Сначала перелить сметану в кастрюлю и поставить на огонь. Довести ее до кипения.

2. Когда сметана закипела, добавить сахар. Нужно, чтобы он полностью растворился, затем убавить огонь и готовить к карамельному цвету, постоянно помешивая. Это займет некоторое время – примерно 230 минут.

3. Далее нужно добавить масло. Готовить к загустению.

Важно: проверить массу на готовность можно, опустив ее маленький кусок в холодную воду. Если масса слепилась в шарик – это говорит о том, что она готова и можно снимать с огня.

4. Получившуюся массу вылить в форму на пергамент или силиконовую форму. Оставить, чтобы остыла. После этого можно резать ириски и есть. Готово!

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