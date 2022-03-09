Итальянская паляница фокачча: рецепт на воде
Итальянская паляница, или фокачча – это очень вкусная альтернатива классическому хлебу. Основа для блюда готовится на воде и дрожжах, которую также можно дополнить начинкой: колбасой, сыром, помидорами, специями или травами.
Рецептом фокаччи поделилась фудблогер Анна Станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 600 г
сухие дрожжи – 10 г
соль – 10 г
сахар – 10 г
оливковое масло – 20 мл
теплая вода – 450 мл
Для начинки можно использовать колбасу, сыр, помидоры, оливки, маслины.
Способ приготовления:
1. Просеять муку и смешать с остальными сухими ингредиентами.
2. Добавить оливковое масло и теплую воду. Замесить тесто. Накрыть плёнкой и оставить на 1 час.
3. Смазать форму оливковым маслом и выложить тесто равномерно. Смазать оливковым маслом. Снова накрыть пленкой и оставить подойти.
4. Подготовить начинку.
5. В фокачче сделать небольшие углубления пальцами. Накрыть пленкой и оставить на 10 минут.
6. Выложить начинку и посыпать травами.
7. Выпекать при температуре 240 градусов 25 минут. Охладить.
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