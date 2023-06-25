Как приготовить кабачковую запеканку: рецепт диетического блюда в духовке
Кабачки можно не только жарить, тушить или мариновать, но и вкусно запекать в духовке в виде запеканки. Ее можно дополнять куриным филе, сыром, фаршем или любым другим мясом. Она получается довольно легкая, диетическая и одновременно сытная.
Фудблогер Полина с ником polli_cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочной кабачковой запеканки.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- сыр твердый – 100 г
- яйца – 2 шт
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль, перец, чеснок
Способ приготовления:
1. Сначала натереть кабачок и творог на большой терке.
2. К натертым ингредиентам добавить остальные: яйца, муку, разрыхлитель и специи. Тщательно перемешать все.
3. Получившуюся массу выложить в форму для запекания.
4. Запекать при температуре 180 градусов 40-45 минут. Получив готовую запеканку, их нужно дать время, чтобы она стабилизировалась. Приятного аппетита!
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