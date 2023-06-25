Кабачки можно не только жарить, тушить или мариновать, но и вкусно запекать в духовке в виде запеканки. Ее можно дополнять куриным филе, сыром, фаршем или любым другим мясом. Она получается довольно легкая, диетическая и одновременно сытная.

Фудблогер Полина с ником polli_cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочной кабачковой запеканки.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

сыр твердый – 100 г

яйца – 2 шт

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль, перец, чеснок

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Способ приготовления:

1. Сначала натереть кабачок и творог на большой терке.

2. К натертым ингредиентам добавить остальные: яйца, муку, разрыхлитель и специи. Тщательно перемешать все.

3. Получившуюся массу выложить в форму для запекания.

4. Запекать при температуре 180 градусов 40-45 минут. Получив готовую запеканку, их нужно дать время, чтобы она стабилизировалась. Приятного аппетита!

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