Как приготовить капкейк Кэрри Брэдшоу: подробный рецепт

Сериал "Секс в большом городе" возвращается на экраны. Сиквел в формате мини-сериала будет называться And Just Like That и выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

В честь этой новости нью-йоркская пекарня Magnolia Bakery поделилась рецептом розовых капкейков, которые в одной из серий ели Миранда и Кэрри. В той серии подруги сидели на скамейке перед пекарней и Керри рассказывала Миранде о том, что она влюбилась в Эйдана.

Капкейк, который ела героиня Сары Джессики Паркер, – ванильный с розовым кремом и декоративной ромашкой. В 2007 году Magnolia Bakery официально назвала этот десерт Кэрри Брэдшоу, в честь главной героини сериала. По словам владельцев пекарни, этот кекс всегда был их бестселлером.

В честь феерической новости о возвращении сериала на экраны Magnolia Bakery поделилась рецептом приготовления капкейков. Теперь приготовить их может любой желающий. Количество ингредиентов рассчитано на 24 шт. капкейков.

Для теста:

мука – 3 стакана

разрыхлитель – 1 ¾ ч. л.

сода – ¼ ч. л.

соль – ½ ч. л.

молоко – 1 стакан

сметана – 0,5 стакана

сливочное масло комнатной температуры – 200 г

сахар – 1 ½ стакана

чистый экстракт ванили – 1 ¾ ч. л.

белок – 4 шт.

Для ванильного крема:

сливочное масло – 200 г

чистый экстракт ванили – 1 ч. л.

сахарная пудра (просеянная) – 4 стакана

молоко – 3-4 ст. л.

розовый пищевой краситель

сахарное украшение в виде ромашки

Приготовление:

В миске смешать муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Отдельно взбить молоко и сметану. Миксером взбить сливочное масло, сахар и ваниль, пока смесь не станет легкой и воздушной (около 3-5 минут). Затем медленно ввести белки. Постепенно добавить мучную смесь, чередуя с молочной. Смешать все, чтобы не было комочков. Тесто равномерно распределить в форму для выпечки. Поставить в нагретую до 160 градусов духовку, выпекать 20 минут. Готовность проверить деревянной палочкой: на ней не должно остаться теста. Пока кексы пекутся, приготовить крем. Миксером взбить сливочное масло до легкой воздушной консистенции. Добавить ваниль и перемешивать в течение минуты. Постепенно добавлять сахарную пудру (по 1 стакану за 1 раз). Когда смесь начнет густеть, добавить молоко. Продолжать взбивать на низкой скорости пока крем не станет гладкой кремовой консистенции. После этого добавить в крем несколько капель пищевого красителя и перемешать. Краситель добавляйте по 1 капле – так вы сможете регулировать интенсивность цвета. Остывшие капкейки смазать сверху кремом и добавить дополнительные украшения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в сети показали первый тизер к популярному сериалу "Секс в большом городе". В продолжении сериала зрители увидят трех главных актрис из четырех: Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). Исполнившая роль Саманты Джонс Ким Кэтролл в продолжении участвовать не будет.

Сиквел будет состоять из десяти серий, таким образом каждая актриса заработает на проекте по десять миллионов долларов. Паркер, Никсон и Дэвис также выступили исполнительными продюсерами телешоу.