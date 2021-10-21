Как подать картофель по-новому: 2 необычных рецепта

Картофель является самым популярным продуктом, который найдется в каждом доме. Он всегда пригодится на случай праздника или застолья, или когда не знаешь что приготовить. Деруны или картофель по-деревенски – это, конечно, вкусно, но почему бы не поэкспериментировать?

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить необычные картофельные блюда, опираясь на советы экспертов.

Картофельные крокеты по рецепту Анны Станкевич, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Картофель – 600 г

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Яйца – 4 шт

Мука – 540 г

Твердый сыр – 100 г

Панировочные сухари – 1 п

Растительное масло

Мускатный орех, зелень, соль, перец

Способ приготовления:

Картофель почистить, нарезать и отварить в подсоленной воде до готовности. С готового картофеля слить воду, потолочь в пюре и дать остыть. Зелень измельчить. Твердый сыр натереть на средней терке. Добавить к картофельному пюре 1 яйцо, зелень, натертый сыр, мускатный орех. Посолить и поперчить. Смешать 3 яйца. В отдельную посуду высыпать муку и панировочные сухари. Сформировать небольшие шарики. Каждый шарик обкатать в муке, затем в яйце, потомзатем в сухарях. Два последних процесса нужно повторить дважды – для красивой корочки и чтобы крокеты не трескались при жарке. В котелок / фритюрницу / маленькую кастрюльку / глубокую сковороду / сотейник – налить масло и дать ему сильно разогреться. Крокеты обжарить до золотистой корочки. Выложить на салфетку или дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло.

Запеченный картофель по рецепту Светланы Климовской, которым она поделилась на своей странице Instagram

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Оливковое масло

Соль, перец, орегано или тимьян

Цедра апельсина

Чеснок

Способ приготовления:

Картофель помыть и порезать, как это показано на фото. (Сделать разрезы, но не дорезая до конца). Отдельно смешать: оливковое масло, соль, перец, орегано или тимьян, цедру апельсина, чеснок. Щеточкой смазать картофель, выложить в форму для запекания. Запекать до готовности при температуре 180 градусов. Между тем в сковороде можно разогреть оливковое масло с листочками шалфея. Полученной массой периодически мазать картофель. Сразу после запекания добавить свежий розмарин, зеленый лук и листочки шалфея обжаренные в оливковом масле.

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