Как приготовить картофельные клецки: самый простой рецепт
Если у вас дома есть картофель и вы хотите приготовить что-нибудь на обед или ужин, то одним из вариантов могут стать клецки. Проще говоря – ленивые вареники. Это очень вкусное, сытное и полноценное блюдо, которое можно есть самостоятельно, так и подавать со шкварками, луком, салом, сметаной или соусом.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт картофельных клецков, которые рекомендуют вкусно подать с беконом и луком.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- яйцо – 1 шт
- мука – 100 г
- лук – 1 шт
- бекон
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварить, почистить и натереть на мелкой терке.
2. Добавить в картофель яйцо, муку и специи. Замесить тесто.
3. Готовое тесто разделить на три части, сформовать колбаски и порезать на меньшие порционные куски. Сформировать маленькие шарики с углублением внутри.
4. Отварить клецки в кипящей воде.
5. Для зажарки нарезать лук и бекон. Обжарить все вместе до золотистости.
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