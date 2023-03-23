Если у вас дома есть картофель и вы хотите приготовить что-нибудь на обед или ужин, то одним из вариантов могут стать клецки. Проще говоря – ленивые вареники. Это очень вкусное, сытное и полноценное блюдо, которое можно есть самостоятельно, так и подавать со шкварками, луком, салом, сметаной или соусом.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт картофельных клецков, которые рекомендуют вкусно подать с беконом и луком.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

яйцо – 1 шт

мука – 100 г

лук – 1 шт

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бекон

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварить, почистить и натереть на мелкой терке.

2. Добавить в картофель яйцо, муку и специи. Замесить тесто.

3. Готовое тесто разделить на три части, сформовать колбаски и порезать на меньшие порционные куски. Сформировать маленькие шарики с углублением внутри.

4. Отварить клецки в кипящей воде.

5. Для зажарки нарезать лук и бекон. Обжарить все вместе до золотистости.

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