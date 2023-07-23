Как приготовить кетчуп из кабачков: альтернатива томатному

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
264
Как приготовить кетчуп из кабачков: альтернатива томатному

Кетчуп из кабачков – это оригинальная консервация и альтернатива томатному. Он готовится очень просто, а его особенностью является использование пикантных и ароматных специй. В готовом виде кабачковый кетчуп можно есть сразу и подавать к мясу и рыбе, или хранить на зиму.

Фудблогер Жанна с ником zha457 на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого кетчупа из кабачков на зиму.

Рецепт кетчупа из кабачков на зиму

Ингредиенты:

  • кабачки – 1,5 кг
  • лук – 0,5 кг
  • соль – 2 ст. л.
  • уксус – 200 мл
  • сахар – 400 г
  • перец чили – 1 ст. л.
Видео дня
  • паприка копченая – 1 ст. л.
  • хмели-суннели – 1 ст. л.
  • гвоздика – 2 шт
  • томатная паста – 0,5 л
  • чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

1. Сначала нужно нарезать кабачки и лук кубиками. Смешать овощи между собой, добавив 2 ст. л. соли. Оставить в таком виде на 1 час.

Консервация из кабачков

2. Когда пройдет отведенное время, нужно поставить овощи на плиту и тушить 30 минут.

3. После этого добавить оставшиеся ингредиенты: уксус, сахар, сели, паприку, хмели-сунели, гвоздику, томатную пасту. Выжать через пресс чеснок. Все перемешать и тушить еще 10 минут.

Кетчуп с кабачками на зиму

4. После этого снять массу с плиты и взбить погружным блендером.

Как приготовить вкусный соус из кабачков

5. Получившуюся массу разложить в стерильные банки. Закатать крышками. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить кабачки на зиму, чтобы были как грибы.

Сейчас мы готовим

Все рецепты