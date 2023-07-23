Как приготовить кетчуп из кабачков: альтернатива томатному
Кетчуп из кабачков – это оригинальная консервация и альтернатива томатному. Он готовится очень просто, а его особенностью является использование пикантных и ароматных специй. В готовом виде кабачковый кетчуп можно есть сразу и подавать к мясу и рыбе, или хранить на зиму.
Фудблогер Жанна с ником zha457 на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого кетчупа из кабачков на зиму.
Ингредиенты:
- кабачки – 1,5 кг
- лук – 0,5 кг
- соль – 2 ст. л.
- уксус – 200 мл
- сахар – 400 г
- перец чили – 1 ст. л.
- паприка копченая – 1 ст. л.
- хмели-суннели – 1 ст. л.
- гвоздика – 2 шт
- томатная паста – 0,5 л
- чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
1. Сначала нужно нарезать кабачки и лук кубиками. Смешать овощи между собой, добавив 2 ст. л. соли. Оставить в таком виде на 1 час.
2. Когда пройдет отведенное время, нужно поставить овощи на плиту и тушить 30 минут.
3. После этого добавить оставшиеся ингредиенты: уксус, сахар, сели, паприку, хмели-сунели, гвоздику, томатную пасту. Выжать через пресс чеснок. Все перемешать и тушить еще 10 минут.
4. После этого снять массу с плиты и взбить погружным блендером.
5. Получившуюся массу разложить в стерильные банки. Закатать крышками. Готово!
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