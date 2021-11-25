Киш с разнообразными начинками: топ-2 рецепта
Блюда французской кухни являются одними из самых популярных в мире. Киш – не исключение. Это – открытый пирог с соленой начинкой на песочной основе. При этом варианты начинок могут быть разнообразными: от брокколи до лосося.
Фудблогер irina_kozachuk_ рассказала, как приготовить киш и какие начинки использовать.
Киш с тунцем и шпинатом
Ингредиенты:
Для основания:
Сливочное масло – 100 г
Цельнозерновая мука – 200 г
Яйца – 1 шт
Соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
Консервированный тунец – 160 г
Шпинат – 100 г
Сметана – 200 г
Яйца – 2 шт
Твердый сыр – 50 г
Черный перец – 0,5 ч. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Крахмал – 1 ч. л.
Помидоры черри – по желанию
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль, холодное масло и вместе перетереть в крошку.
2. Добавить яйцо и собрать тесто в шар. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 мин.
3. К сметане добавить соль, перец, яйца, перемешать.
4. Натереть сыр, порезать шпинат и тунец. Добавить в массу.
5. Добавить крахмал и перемешать.
6. Тесто раскатать в круг. Выложить его в форму и сформировать бортики.
7. Вылить начинку и выложить помидоры. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
Киш с брокколи и красная рыба на сырном тесте
Ингредиенты:
Для теста:
Кисломолочный творог – 100 г
Яйца – 2 шт
Растительное масло – 1 ст. л.
Сухие дрожжи – 3 г
Мука – 220 г
Соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
Брокколи – 300 г
Красная рыба – 250-300 г
Сметана – 200 г
Яйца – 3 шт
соль – 1 ч. л.
Крахмал – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. К сыру добавить соль, яйца, растительное масло, перемешать.
2. Просеять муку и дрожжи.
3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и бросить при комнатной температуре на 40 минут.
4. Брокколи разделить на соцветия и варить в подсоленной воде 2 минуты.
5. Слить кипяток и промыть холодной водой. Таким образом, брокколи останется яркого цвета.
6. Рыбу порезать небольшими кубиками.
7. 1/3 часть брокколи измельчить блендером, при необходимости долить немного воды.
8. Сметана, яйца, соль, перец, крахмал и пюре брокколи перемешать.
9. Тесто раскатать в круг. Выложить его в форму и сформировать бортики.
10. Вылить начинку. выпекать при температуре 200 градусов 40-50 минут.
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