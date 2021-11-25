Киш с разнообразными начинками: топ-2 рецепта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,5 т.
Киш с разнообразными начинками: топ-2 рецепта

Блюда французской кухни являются одними из самых популярных в мире. Киш – не исключение. Это – открытый пирог с соленой начинкой на песочной основе. При этом варианты начинок могут быть разнообразными: от брокколи до лосося.

Фудблогер irina_kozachuk_ рассказала, как приготовить киш и какие начинки использовать.

Киш с тунцем и шпинатом

Ингредиенты:

Для основания:

  • Сливочное масло – 100 г

  • Цельнозерновая мука – 200 г

  • Яйца – 1 шт

  • Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Консервированный тунец – 160 г

  • Шпинат – 100 г

  • Сметана – 200 г

  • Яйца – 2 шт

  • Твердый сыр – 50 г

  • Черный перец – 0,5 ч. л.

  • Соль – 0,5 ч. л.

  • Крахмал – 1 ч. л.

  • Помидоры черри – по желанию

Способ приготовления:

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1. К муке добавить соль, холодное масло и вместе перетереть в крошку.

2. Добавить яйцо и собрать тесто в шар. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 мин.

Процесс приготовления теста

3. К сметане добавить соль, перец, яйца, перемешать.

4. Натереть сыр, порезать шпинат и тунец. Добавить в массу.

5. Добавить крахмал и перемешать.

6. Тесто раскатать в круг. Выложить его в форму и сформировать бортики.

7. Вылить начинку и выложить помидоры. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Киш с брокколи и красная рыба на сырном тесте

Ингредиенты:

Для теста:

  • Кисломолочный творог – 100 г

  • Яйца – 2 шт

  • Растительное масло – 1 ст. л.

  • Сухие дрожжи – 3 г

  • Мука – 220 г

  • Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Брокколи – 300 г

  • Красная рыба – 250-300 г

  • Сметана – 200 г

  • Яйца – 3 шт

  • соль – 1 ч. л.

  • Крахмал – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. К сыру добавить соль, яйца, растительное масло, перемешать.

2. Просеять муку и дрожжи.

Процесс приготовления теста

3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и бросить при комнатной температуре на 40 минут.

4. Брокколи разделить на соцветия и варить в подсоленной воде 2 минуты.

5. Слить кипяток и промыть холодной водой. Таким образом, брокколи останется яркого цвета.

6. Рыбу порезать небольшими кубиками.

Приготовление начинки

7. 1/3 часть брокколи измельчить блендером, при необходимости долить немного воды.

8. Сметана, яйца, соль, перец, крахмал и пюре брокколи перемешать.

9. Тесто раскатать в круг. Выложить его в форму и сформировать бортики.

Формирование пирога

10. Вылить начинку. выпекать при температуре 200 градусов 40-50 минут.

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