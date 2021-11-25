Киш с разнообразными начинками: топ-2 рецепта

Блюда французской кухни являются одними из самых популярных в мире. Киш – не исключение. Это – открытый пирог с соленой начинкой на песочной основе. При этом варианты начинок могут быть разнообразными: от брокколи до лосося.

Фудблогер irina_kozachuk_ рассказала, как приготовить киш и какие начинки использовать.

Киш с тунцем и шпинатом

Ингредиенты:

Для основания:

Сливочное масло – 100 г

Цельнозерновая мука – 200 г

Яйца – 1 шт

Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

Консервированный тунец – 160 г

Шпинат – 100 г

Сметана – 200 г

Яйца – 2 шт

Твердый сыр – 50 г

Черный перец – 0,5 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Крахмал – 1 ч. л.

Помидоры черри – по желанию

Способ приготовления:

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1. К муке добавить соль, холодное масло и вместе перетереть в крошку.

2. Добавить яйцо и собрать тесто в шар. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 мин.

3. К сметане добавить соль, перец, яйца, перемешать.

4. Натереть сыр, порезать шпинат и тунец. Добавить в массу.

5. Добавить крахмал и перемешать.

6. Тесто раскатать в круг. Выложить его в форму и сформировать бортики.

7. Вылить начинку и выложить помидоры. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Киш с брокколи и красная рыба на сырном тесте

Ингредиенты:

Для теста:

Кисломолочный творог – 100 г

Яйца – 2 шт

Растительное масло – 1 ст. л.

Сухие дрожжи – 3 г

Мука – 220 г

Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

Брокколи – 300 г

Красная рыба – 250-300 г

Сметана – 200 г

Яйца – 3 шт

соль – 1 ч. л.

Крахмал – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. К сыру добавить соль, яйца, растительное масло, перемешать.

2. Просеять муку и дрожжи.

3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и бросить при комнатной температуре на 40 минут.

4. Брокколи разделить на соцветия и варить в подсоленной воде 2 минуты.

5. Слить кипяток и промыть холодной водой. Таким образом, брокколи останется яркого цвета.

6. Рыбу порезать небольшими кубиками.

7. 1/3 часть брокколи измельчить блендером, при необходимости долить немного воды.

8. Сметана, яйца, соль, перец, крахмал и пюре брокколи перемешать.

9. Тесто раскатать в круг. Выложить его в форму и сформировать бортики.

10. Вылить начинку. выпекать при температуре 200 градусов 40-50 минут.

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