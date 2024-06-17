Как приготовить клубничный мохито на зиму: лучше магазинных соков и газировки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить клубничный мохито на зиму: лучше магазинных соков и газировки

Вместо того, чтобы покупать разнообразную газировку с красителями, лучше сделайте домашний мохито. Для этого вам понадобится сочная сезонная клубника. Напиток можно законсервировать на зиму и открывать зимой по семейным праздникам.

Идея приготовления клубничного мохито на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Свежесть добавит зеленая мята.

Как приготовить клубничный мохито на зиму: лучше магазинных соков и газировки

Ингредиенты на 3 л банка:

  • вымытая чистая клубника – 1/4 банка (300 г)
  • свежая промытая мята – 1-2 стебля
  • лимон – 2 колечка
  • сахар – 250-300 г

Способ приготовления:

Как приготовить клубничный мохито на зиму: лучше магазинных соков и газировки

1. Банки хорошо вымыть.

2. Вскипятить воду.

 

3. Залить в банку так, чтобы жидкость немного переливалась.

4. Закрыть, перевернуть.

 

5. Укутать одеялом до полного охлаждения.

Как приготовить клубничный мохито на зиму: лучше магазинных соков и газировки

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